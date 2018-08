Martinsicuro, l’amministrazione si complimenta con gli atleti della Rolling Pattinatori

“I nostri ragazzi che, ancora una volta, portano prestigio alla nostra Città, all’intero Abruzzo e alla Rolling Pattinatori “D. Bosica” di Martinsicuro”

MARTINSICURO – L’Amministrazione comunale esprime viva soddisfazione e si congratula con la Rolling Pattinatori “D. Bosica” di Martinsicuro ed i suoi atleti per gli importanti successi centrati nel corso degli Europei di pattinaggio a rotelle velocità, categorie Allievi, Junior e Senior, conclusisi da poco ad Ostenda in Belgio.

Numerosi e di prestigio i risultati centrati dai ragazzi della società truentina con la maglia della nazionale italiana. Edda Paluzzi è risultata prima, su pista, nella sua categoria nella gara punti/eliminazione 10.000, prima nell’americana 5.000, seconda nel team sprint 500 e terza eliminazione 15000, mentre su strada è arrivata prima nei 15.000 punti. Ottimi piazzamenti anche per Asja Varani che, su pista, ha centrato l’argento nei 300 crono, nei 500 sprint e nei 500 team sprint, l’oro nell’americana, mentre su strada ha ottenuto l’oro nei 200 crono ed il bronzo nel giro su strada. Michael Gatti ha centrato una prestigiosa medaglia di bronzo nei 42 km. Infine Alessio Clementoni, il più giovane della rappresentativa, ha raggiunto un buon quinto posto nella 15.000 ad eliminazione dopo una gara tiratissima, decisa solo all’ultimo giro quando era in lizza per vincere la gara.

“Siamo fieri dei nostri ragazzi che, ancora una volta, portano prestigio alla nostra Città, all’intero Abruzzo e alla Rolling Pattinatori “D. Bosica” di Martinsicuro centrando risultati di assoluto prestigio nel corso degli Europei di Ostenda, in Belgio” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato allo Sport, Alessandro Casmirri, a nome dell’Amministrazione e della Città.

“Quelli centrati sono traguardi importanti, frutto dei grandi sacrifici di chi, ogni giorno, si deve destreggiare tra scuola, studio e duri allenamenti, e certificano il grande lavoro svolto dai ragazzi e dai tecnici della nostra società che, da anni, sfornano campioni in questa dura disciplina. Edda, Asja, Michael e Alessio sono un esempio per i nostri giovani e per tanti atleti: a loro, all’intera squadra, allo staff ed ai tecnici giunga il plauso della nostra collettività per quanto fatto nel corso degli Europei”.

Il prossimo 2 settembre si concluderà la stagione agonistica con il Campionato di Maratona a Maggione che vedrà la partecipazione di 14 atleti Rolling Pattinatori “D. Bosica” di Martinsicuro, mentre ad ottobre ci saranno le Olimpiadi Giovanili dove il pattinaggio farà il suo esordio.