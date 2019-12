Martinsicuro, difesa della costa: il Comune si rivolge alla Regione

MARTINSICURO (TE) – Il Comune di Martinsicuro, in merito alla conferenza dei servizi indetta dal Dipartimento Governo del Territorio-Ambiente della Regione Abruzzo avente per oggetto il “Piano di difesa della costa – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall’utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro – intervento II”, preso atto della documentazione acquisita relativamente agli interventi sul territorio comunale ha rilevato che il fabbisogno per il ripristino degli arenili su tutto il territorio comunale ammontano, nello specifico, a mc 15.000,00 per il Capoluogo e mc 25.000,00 per la frazione di Villa Rosa, come nelle planimetrie allegate.

“Siamo al lavoro da settimane per mettere in sicurezza il nostro litorale dopo i danni causati al nostro arenile dalle ultime mareggiate” dichiara, a nome dell’Amministrazione truentina il Sindaco, Massimo Vagnoni. “Naturalmente, dopo questa fase emergenziale, tenuto conto della mancata previsione al momento di risorse per interventi strutturali, andrà quantomeno programmata una adeguata azione di ripristino dei tratti di arenile maggiormente erosi. Abbiamo quindi fatto presente come i quantitativi di sabbia necessari siano ben superiori rispetto a quelli prospettati”.

“Auspichiamo quindi che vengano messe a disposizione le somme necessarie in modo da non penalizzare ulteriormente tratti di spiaggia ormai in emergenza da anni, consentendo così ai nostri operatori di iniziare a programmare, per tempo, la prossima stagione estiva con la certezza di poter contare sulla loro concessione nella sua interezza” conclude il primo cittadino. “Siamo consapevoli che l’area di intervento è vasta ed importante, ma questa è una sfida che come Amministrazione non vogliamo e non possiamo perdere perché il turismo è una delle risorse più importanti per il nostro territorio e siamo pronti a sostenere gli operatori e l’intero settore con iniziative efficaci”.