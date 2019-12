Progetto Scuole Sicure, prime telecamere di videosorveglianza alla Tinozzi

Sulpizio: “Il fine è rafforzare i sistemi di difesa passiva, controllo e deterrenza dei fenomeni criminosi e vandalici, partendo dalle fasce giovanili”

PESCARA – L’Assessore alla Sicurezza Urbana e Sistemi di Videosorveglianza, Adelchi Sulpizio, ha dato il via questa mattina al Progetto Scuole Sicure, con l’installazione delle prime videocamere di sorveglianza nella Scuola Media Tinozzi di Via Torino a Pescara.

Il Progetto Scuole Sicure prevede 46 mila euro già assegnati dal Governo per collocare telecamere nelle strutture scolastiche. Prossimamente saranno collegati alla rete altri sistemi di sicurezza, in particolare nei seguenti istituti scolastici:

Scuola Media Statale Foscolo, Via Einaudi Scuola Media Carducci, Via Fonte Romana Scuola Media Benedetto Croce, Via Scarfoglio Scuola Media Rossetti, Via Raffaello

“Il Progetto Scuole Sicure è solo una parte del progetto di sicurezza che coinvolgerà l’intera città” – dichiara l’Assessore – “Il fine è rafforzare i sistemi di difesa passiva, controllo e deterrenza dei fenomeni criminosi e vandalici, partendo dalle fasce giovanili, le scuole appunto, ove si verificano sempre più frequentemente atti vandalici o fenomeni legati allo spaccio di droga. Le telecamere saranno posizionate anche nelle vie di prossimità dell scuola, in questo caso Via Sardegna, Via Torino e Via Firenze e si andranno a raccordare con il progetto di sicurezza di Video Sorveglianza da oltre un milione di euro, che coinvolge tutta o gran parte della città. Le telecamere sono di ultima generazione ad altissima risoluzione e possono rilevare le targhe delle auto. “I dati attualmente rimangono in sede alla scuola, ma quando sarà ultimato l’intero progetto sulla video sorveglianza cittadina,” – conclude l’Assessore – “i dati confluiranno in una control-room che sarà situata al comando della polizia municipale, che monitorerà tutti i punti della città”.