Martinsicuro, Regolamento Edilizio Comunale: domani l’Amministrazione incontra i tecnici

MARTINSICURO (TE) – Proseguono le azioni dell’Amministrazione Vagnoni volte a garantire la più ampia collaborazione e partecipazione anche nel settore urbanistico. A tal proposito lunedì, 23 luglio, con inizio alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare sono stati convocati tutti i professionisti operanti sul territorio per un incontro-confronto nel quale saranno ascoltati i loro contributi e le loro osservazioni sotto il profilo tecnico, sul nuovo Regolamento Edilizio Comunale, in fase di definizione, aggiornato alle recenti novelle legislative, tra cui il deliberato della Giunta Regione Abruzzo n. 850/2017.

“Si tratta di una ulteriore iniziativa volta a garantire un’amministrazione partecipata e condivisa su temi strategici per la nostra Città come quello della revisione ed aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale che, per la sua valenza erga omnes, non può prescindere dal coinvolgimento e dall’apporto collaborativo dei tecnici che operano sul territorio, oltre che di tutte le rappresentanze politiche, peraltro già ampiamente edotte in merito” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato all’Urbanistica, Alessandra Pulcini.

“Si coglie l’occasione anche per ricordare che l’Amministrazione è intenzionata a procedere alla revisione del PRG al fine di potenziare la vocazione turistica del territorio e, a tal fine, ha già pubblicato il 01 giugno u.s., bandi esplorativi per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei cittadini sulla possibile attuale riclassificazione urbanistica di aree ricomprese in ambiti edificabili del PRG con particolare riferimento ai comparti e/o declassificazione delle aree edificabili il cui termine di presentazione scade il prossimo 30 settembre 2018. Tutte le informazioni in merito sono disponibili sul sito del comune sezione avvisi” concludono Vagnoni e Pulcini a nome dell’Amministrazione truentina.