Marsilio firma l’ordinanza n.70 su riapertura nuove attività

Riaprono cinema, teatri, aree spettacolo e aree gioco per bambini; si potrà andare alle terme e si potranno organizzare fiere e sagre

PESCARA – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n.70 per la riapertura di nuove attività con i relativi protocolli di sicurezza.

Si potrà quindi tornare a svolgere: l’attività nei parchi tematici, parchi acquatici e parchi divertimento permanenti; esercizio dell’attività dei Luna Park e degli spettacoli viaggianti; attività di sale cinematografiche teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; attività di sagre e fiere; attività dei circoli culturali e ricreativi, attività corsistiche e di formazione professionale; attività di strutture termali e centri benessere; attività delle professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche e maestri di sci) e guide turistiche; attività per l’esercizio dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza; attività per le aree gioco per bambini; attività per l’esercizio dell’attività degli informatori medico-scientifici; attività per l’esercizio dei servizi di noleggio (pubblici e privati) di veicoli e di altre attrezzature.