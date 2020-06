Salvini domani a L’Aquila: incontro con associazioni, imprenditori e famiglie

ROMA – ”Orgoglioso di essere nelle Marche e in Abruzzo, domani, per incontrare associazioni benefiche, imprenditori e famiglie. Sarò felice di ascoltare e di portare proposte. Mentre il governo regala ritardi e burocrazia, la Regione Abruzzo ha stanziato 100 milioni per finanziare imprese, partite Iva, enti, associazioni culturali e sportive”.

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, che domani sarà nelle Marche e in Abruzzo. In particolare sarà a Osimo (Ancona), Montegranaro (Fermo), Fermo, L’Aquila. Appuntamento nel capoluogo abruzzese alle ore 16.30 con la conferenza stampa presso la sala Ipogea del Consiglio Regionale mentre alle 17.30 inaugurazione della sede provinciale della Lega in via Rosso Guelfaglione.

“Da Roma – ricorda – hanno impugnato alcuni articoli del provvedimento, che però non è in discussione: d’altronde il governo è lento a pagare la cassa integrazione, ma è rapido a bastonare gli enti locali come ha fatto anche con la Regione Marche a proposito della chiusura delle scuole e non solo. Siamo impegnati, da Nord a Sud, a lavorare per portare ascolto, buonsenso e soluzioni. Diamo voce all’Italia che non si arrende” conclude il leader leghista.