Annullato il concerto di Coez a Pescara, informazioni biglietti

PESCARA – In seguito alle disposizioni ministeriali, i live di Coez del Tour 2020, previsti per l’estate del 2020 sono annullati. Pertanto salta anche la tappa che era stata prevista per il prossimo 6 agosto all’Area del Porto Turistico di Pescara. Il cantante aveva presentato nel gennaio 2019 in anteprima il nuovo singolo “È sempre bello” a Milano e Roma con una proiezione del videoclip sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo e sulla facciata del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo), alla presenza di centinaia di persone. Il brano è stato il singolo italiano più ascoltato su Spotify Italia nel 2019, nel gennaio 2020 è stato quindi scelto dalla piattaforma streaming come primo artista italiano per lanciare il format Spotify Singles, occasione che lo ha portato a registrare nei prestigiosi studi di Abbey Road una versione inedita di “La tua canzone” e una cover di “Via” di Claudio Baglioni. È stato, infine, super ospite durante la quarta serata del 70° Festival di Sanremo insieme a Gianna Nannini, con cui ha cantato il brano “Motivo”.

INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI

I possessori dei biglietti già acquistati riceveranno un voucher per un importo pari alla cifra d’acquisto del biglietto. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Questi i circuiti di biglietteria autorizzati: TicketOne, e i canali secondari Viva Ticket per la data di Marostica, Ciao Ticket per la data di Pescara e Box Office Lazio per la data di Roma.