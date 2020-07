Maria Gabriella Castiglione al Festival della Valle dell’Orfento: ecco quando

CARAMANICO TERME – Nell’ambito della stagione concertistica della 34ma edizione del Festival Internazionale della Valle dell’Orfento a Caramanico Terme, presso l’Auditorium Hotel Majella (PE) con direzione artistica di Maurizio Di Fulvio, Mercoledi 29 luglio alle ore 21.15 concerto Solo Piano di Maria Gabriella Castiglione.

Un percorso molto raffinato e particolare che va da Bach a Sakamoto, da Chopin a Glass, in una interpretazione personale ed estrosa, come lei da anni sa fare in migliaia di palcoscenici. Maria Gabriella Castiglione è donna volitiva, tenace.

Una musicista raffinata, una pianista di talento, con una volontà determinata che non si piega al compromesso, agli adattamenti di maniera, alle consuetudini correnti. Talvolta il suo carattere può apparire persino difficile, ma proprio per questa sua indole e per la sua cifra artistica riesce a superare difficoltà che ad altri non è dato risolvere.