Marco Palmigiani è nuovo giocatore della “linea verde” Impavida Ortona

ORTONA – Continua la Linea Verde seguita dalla Sieco Impavida Ortona per rinforzare un roster decisamente ambizioso. Questa volta si parla del palleggiatore Marco Palmigiani. Classe 2000 con i suoi 194 centimetri di altezza, Marco – Pallas, per gli amici – incontra la pallavolo nella sua Frosinone per poi proseguire la sua formazione di atleta presso il prestigioso team del Club Italia Roma che raccoglieva tutti i giovani talenti a livello nazionale. Con il Club Italia, Palmigiani disputa campionati di Serie B e Serie A2 tra il 2015 e il 2017.

Nella stagione 2017/2018, Marco gioca nel campionato di Serie B con la maglia della Sir Safety Perugia per poi cominciare un lungo cammino di esperienza in questa serie. Arrivano quindi la Power Volley Milano, Monteluce Volley in Serie B. Per una breve parentesi Palmigiani scende poi di categoria per giocare con la Iacact Perugia. Appena arrivato, Marco vince subito la Serie C perdendo un solo set. La stagione successiva è ancora a Perugia ma nella serie B appena conquistata. A metà campionato, tuttavia, Marco si trasferisce in quel di Galatone per giocare con la Colazzo sempre in Serie B.

Per la prossima stagione arriva la chiamata della Sieco Impavida Ortona e così Pallas disputerà il suo primo campionato in Serie A3: «Sono senza dubbio felicissimo di partecipare al mio primo campionato di Serie A3 ed onorato di farlo con la maglia della Sieco. Si tratta di una società ambiziosa che ha sempre disputato campionati di ottimo livello. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e i tifosi che saluto. Ai Dragoni, ai miei compagni e alla società prometto grande impegno per essere da subito all’altezza di questo ambizioso progetto. Forza Impavida!»

Palmigiani Marco

Nascita: 08/05/2000

Luogo: Frosinone

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Palleggiatore

Altezza: 194 cm

Carriera

2022/2023 Sieco Service Ortona (Serie A3)

2021/2022 Colazzo Galatone (Serie B) (da Perugia)

2021/2022 Iacact Perugia (Serie B) (trasferito a Galatone)

2020/2021 Iacact Perugia (Serie C)

2019/2020 Monteluce Volley (Serie B)

2018/2019 Power Volley Milano (Serie B)

2017/2018 Sir Safety Perugia (Serie B)

2016/2017 Club Italia Crai Roma (Serie A2)

2015/2016 Club Italia Crai Roma (Serie A2)