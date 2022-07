Campionato Nazionale Duathlon Uisp 2022 a Casalbordino

CASALBORDINO – Nel novero del cartellone estivo degli eventi che si svolgono a Casalbordino, è da includere il Campionato Nazionale Duathlon sotto l’egida della Uisp Settore di Attività Abruzzo e Molise, per la regia organizzativa della Polisportiva Casalbike di Bruno Fantini in programma domenica 24 luglio.

L’iniziativa si propone ancora una volta di stimolare il binomio mountain bike – corsa podistica che ha avuto un gran successo con la prima prova del circuito 3 For Tri nel mese di giugno (gara che si svolse a Casalbordino Lido) ma anche per la città casalese che non è nuova ad essere la sede di svolgimento di un campionato nazionale di duathlon, con il sostegno all’evento da parte dell’amministrazione comunale (con in testa il sindaco Filippo Marinucci, il vice sindaco Carla Zinni e l’assessore allo sport Umberto D’Agostino).

“Da assessore allo sport – è il commento di Umberto D’Agostino – è un evento a cui non si può mancare per la seconda volta a carattere nazionale. Come amministrazione comunale, appoggiamo tutte le iniziative in seno alla Polisportiva Casalbike che riflettono la passione che Bruno Fantini mette nello sport. Ci affidiamo al suo impegno così come lo abbiamo fatto di recente con la gara podistica a pochi giorni dal Natale, il ciclocross nel giorno dell’Epifania e la mountain bike a inizio primavera”.

Con ritrovo alle 15:00 e partenza alle 17:00 da Piazza Garibaldi, il format del duathlon prevede un segmento iniziale di podismo con tre giri di 1 chilometro cadauno nel centro di Casalbordino, segue la parte in mountain bike nel coprire quattro giri di 3,5 chilometri cadauno nelle campagne antistanti e con il passaggio davanti alla chiesetta di San Nicola, a chiudere due giri podistici dentro Casalbordino di 1 chilometro ciascuno.

Il titolo nazionale Uisp verrà assegnato solo per il duathlon individuale che si correrà parallelamente alla staffetta promozionale.