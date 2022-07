Montesilvano, sicurezza in Mare e Plastik Free al Mercatino dei Bambini

MONTESILVANO – La Guardia Costiera di Pescara ospite al Mercatino dei Bambini del 22 luglio con uomini e mezzi. Una serata all’insegna dell’educazione e sicurezza in mare ma anche alla tutela dei fondali marini. Anche a questo Mercatino abbiamo avuto un “boom” di partecipanti circa 70 che hanno scambiato e venduto i loro giocattoli non più utilizzati, peluche, giornalini, libri. Carte dei loro idoli ecc.

“Cresce sempre di più l’interesse per questa manifestazione ideata dalla ns. Associazione ma voluta dall’Amm.ne Comunale tra gli eventi dell’estate 2022”. Ogni serata una festa in sicurezza ma anche in libertà vista la sede dove viene svolta. Grande interesse da parte dei bambini e dei familiari alla conferenza sul mare della Capitaneria di Porto di Pescara , guidata dal Comandante della Delegazione di Montesilvano 1° Capo Daniele Limatola e da Sc.1 cl Np.Paolo Criscuolo e da Sc 2 cl Np Mario Tucciarone che hanno interagito con i bambini con tante domande sui mezzi utilizzati, sui fondali marini ma in modo particolare sulla correttezza del fare il bagno a mare. Targa ricordo della serata e stata consegnata dai bambini al Comandante Limatola. Prossimo appuntamento con il Mercatino dei Bambini venerdì 29 luglio dalle ore 19, avremo come ospiti la Scuola di pattinaggio Skating Academy.