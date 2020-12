Manoppello, consegnate 640 borracce ecologiche agli studenti

MANOPPELLO – Un pensiero dell’Amministrazione Comunale agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Manoppello per promuovere i temi non più rinviabili della tutela ambientale. Dai bimbi della scuola dell’Infanzia, agli scolari della Primaria, fino agli studenti della Secondaria di Primo Grado, 640 borracce in alluminio sono state distribuite prima della chiusura per le vacanze natalizie agli alunni di Manoppello. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio messo in campo dall’Amministrazione per la riduzione della plastica e la salvaguardia dell’ambiente e si inseriva all’interno dell’evento programmato a novembre, in occasione della Festa dell’Albero, che prevedeva anche la piantumazione di nuovi alberi insieme agli alunni delle scuole, purtroppo saltato a causa l’attuale emergenza sanitaria.

“Usare la borraccia per bere l’acqua è un piccolo gesto che permette di ridurre sia la produzione di rifiuti, sia il consumo giornaliero di bottiglie monouso in plastica – hanno detto il primo cittadino Giorgio De Luca e il vicesindaco ed assessore all’Istruzione Melania Palmisano – Una buona pratica che è ancora più importante in questo periodo di emergenza sanitaria, visto che l’utilizzo delle borracce a scuola consente di rispettare le misure di igiene e sicurezza necessarie per prevenire il contagio da Covid19. Si tratta di un piccolo gesto con un grande significato – hanno ricordato il primo cittadino De Luca e l’assessore Palmisano agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Manoppello, accompagnati nelle classi per un breve saluto dalla dirigente Fabrizia Gabriella Di Berardino – dalla tutela dell’ambiente passa il futuro di tutti noi”.

Le borracce sono state consegnate dai dipendenti del Comune presso i singoli plessi, come da prescrizioni previste dallo specifico protocollo redatto per la consegna ed il saluto dell’Amministrazione; mentre la distribuzione è stata effettuata dagli insegnanti.