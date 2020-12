Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 30 dicembre 2020

TERAMO – Il Presidente Alberto Melarangelo ha convocato una nuova seduta del Consiglio Comunale, fissandola per mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 9.30 e, in 2^ convocazione, per lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 10.00.

La seduta si terrà nell’Auditorium del Parco della Scienza per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021/2023;

2. Approvazione del Regolamento per la liberalizzazione dei vincoli convenzionali delle aree cedute in diritto di superficie e di proprietà ricomprese nei piani per insediamenti produttivi del Comune di Teramo di Villa Vomano e di Villa Pavone;

3. Razionalizzazione periodica partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Teramo alla data del 31 /12/2019 – Relazione su attuazione misure previste nel Piano di Razionalizzazione adottato nel 2019. (Art. 20 D.Lgs.19/8/2016 n.175);

La seduta si svolgerà in modalità ibrida, con presenza massima al 50%, e rigorosamente a porte chiuse, con la partecipazione dei giornalisti accreditati e sarà trasmessa in diretta streaming all’indirizzo internet:http://www.consigli.cloud/teramo