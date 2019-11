Colledara, manifestazione in ricordo di Ermando Magazzeni

Il poeta, scrittore e commediografo, in lingua e in vernacolo, sarà ricordato venerdì 29 novembre nella Sala Consiliare del Municipio

COLLEDARA (TE) – Venerdì 29 novembre, alle ore 17.30, si terrà nella Sala Consiliare del Municipio di Colledara la manifestazione in ricordo di Ermando Magazzeni, poeta, scrittore e commediografo, in lingua e in vernacolo, nato a Ornano Grande nel 1920 e scomparso nel 1979.

L’iniziativa, organizzata dal Lions Club Isola del Gran Sasso-Valle Siciliana in collaborazione con l’amministrazione comunale di Colledara, prenderà avvio con i saluti del sindaco Manuele Tiberii e di Claudio D’Archivio, presidente del Lions Club Valle Siciliana-Isola del Gran Sasso d’Italia. A seguire ci sarà un ricordo di Rita e Anna Magazzeni, figlie dello scomparso scrittore, e la presentazione de Lu Mastre, commedia in due atti in vernacolo ornanese pubblicata originariamente nel 1971 e ristampata dalla casa editrice Ricerche&Redazioni su iniziativa di Claudio D’Archivio.

Previsti gli interventi di Emilio Marcone, già sindaco di Atri e dirigente scolastico, del giornalista Marcello Martelli, di Gino Mecca, già direttore del settimanale teramano “L’Araldo Abruzzese”, e di Contardo Romano, già responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Marilù Trivellizzi e Claudio D’Archivio si alterneranno nella lettura di alcuni versi scelti di Ermando Magazzeni accompagnati dai brani musicali eseguiti del M° Francesco Pincelli. A condurre la manifestazione sarà lo storico e giornalista Sandro Galantini.