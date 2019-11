Manifestazioni del 25 novembre a Giulianova, il report [FOTO]

Tra gli appuntamenti di lunedì 25 novembre 2019 l’inaugurazione della Panchina Rossa e il Flash Mob in piazza Fosse Ardeatine. In programma la pedalata cicloturistica

GIULIANOVA (TE) – Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Assessorato alle Pari Opportunità e dalla Cpo del Comune di Giulianova in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, tanti cittadini sono stati richiamati in piazza Fosse Ardeatine e resi partecipi di due importanti momenti di riflessione e sensibilizzazione. Alle ore 17, è stata inaugurata la Panchina Rossa, realizzata dall’artista giuliese Edoardo Ettorre e donata dal Lions Club Giulianova Castrum. Sono intervenuti il Sindaco Jwan Costantini, la Vice ed Assessore alle Pari Opportunità Lidia Albani, la Presidente della Cpo giuliese Marilena Andreani, la Presidente dei Lions giuliesi Liana Settepanelli, il responsabile di zona dei Lions Carmine Guercioni e la consulente legale del Centro antiviolenza “La Fenice” Shaula D’Antonio. Dopo gli interventi si è proceduto con la scopertura della Panchina e delle due targhe apposte ai lati. L’intervento pittorico dell’artista propone un anamorfismo, ovvero un effetto di illusione ottica per cui un’immagine viene proiettata sul piano in modo distorto, rendendo il soggetto originale riconoscibile soltanto guardando l’immagine da una posizione precisa. Pensando al supporto come ad “una donna”, lo spettatore è invitato a muoversi ed osservare le varie sfaccettature che assume, in vari aspetti, metaforicamente a considerarne molteplici sentimenti e non a soffermarsi su una prima impressione, errore che troppe volte è causa di prepotenze. Per ammirare quel che la Panchina Rossa vuol mostrare, lo spettatore dovrà sedersi sulla panchina di fronte. Solo così diventa possibile soffermarsi ed apprezzare comodamente “la donna” nella sua “perfezione”, ad una distanza che non concede spazio alla violenza. Dopo la spiegazione dell’opera artistica, a cura dell’attrice Sara Palladini, l’autore Remo Mercuri ha interpretato un suo racconto, dai toni incisivi, che ha lasciato spazio alla riflessione.

A seguire, donne di tutte le età si sono posizionate al centro di piazza Fosse Ardeatine, per dar vita al Flash Mob contro la violenza di genere, danzando sulle note della canzone “Sally” di Vasco Rossi, dirette dall’insegnante di danza Mara Recinelli. L’esibizione ha incantando letteralmente il pubblico presente, sensibilizzando in modo dolce ed originale sul tema del rispetto verso le donne e dando vita ad un vero e proprio movimento rappresentato da tante figure femminili giuliesi. La serie di manifestazioni per il 25 Novembre, organizzate dalla Cpo di Giulianova, si è chiusa la sera, al Kursaal di Giulianova, con la proiezione pubblica del film “Ieri Oggi Sempre L’Orfana”, liberamente tratto dalla novella di Giovanni Verga. La pellicola è stata diretta dalla regista Maria Lucia Colombo, con la partecipazione straordinaria dell’attore Andrea Roncato.

Rinviata, invece, a domenica 1 dicembre la pedalata cicloturistica contro la violenza sulle donne, organizzata dal CME Nuovi Accordi, con ritrovo in Piazza del Mare alle ore 9.

Gli studenti della “Pagliaccetti” combattono con l’arte la violenza sulle donne

Questa mattina gli studenti della scuola media “Pagliaccetti”, coadiuvati dalla Dirigente Scolastica Carmen Di Odorado e dai professori, hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo all’aperto, con lo sfondo di Piazza della Libertà, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. I ragazzi hanno messo in campo i loro molteplici talenti, esibendosi in letture espressive di grandi autori quali Alda Merini e William Shakespeare e pezzi musicali di Jovanotti ed Ed Sheeran ed interpretando le testimonianze di alcune donne che hanno lasciato un segno tangibile nel mondo, lottando per l’emancipazione femminile, come la giovane attivista pakistana Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la Pace.

Sempre in mattinata, l’Assessore alle pari Opportunità Lidia Albani, insieme alle Consigliere Comunali Valentina Piccione, Antonella Guidobaldi e alla componente della Cpo Rita Chiappini, ha fatto visita ai ragazzi delle classi della “Pagliaccetti”, ospitate nel plesso del quartiere Annunziata, in occasione della conclusione del “Progetto Infiorata”, a cura dell’associazione Colibrì Onlus di Giulianova. Gli studenti delle classi terze medie, gestiti dalla professoressa Luana Monaco e dalla referente Antonella Collevecchio, hanno realizzato un meraviglioso tappeto artistico di trucioli per celebrare la giornata del 25 Novembre a favore della lotta contro la violenza sulle donne, che reca la scritta “Lasciamo fiorire le Donne”.

Nel corso della visita, gli studenti hanno affrontato un altro tema di grande importanza e molto vicino a loro, immedesimandosi nella lettura della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, leggendo il documento in tre lingue diverse. Per l’occasione i ragazzi hanno realizzato una panchina azzurra, colore simbolo della difesa dei più piccoli. Un’iniziativa intrapresa nell’ambito della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, che ricorreva il 20 novembre scorso.