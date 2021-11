“Maida Vale”, presentazione del romanzo di Benetello a Pescara

Domenica 14 novembre, la rassegna organizzata da Piatti e RadiostART ospita la presentazione di “Maida Vale”, romanzo pubblicato da Benetello per Ronzani Editore

PESCARA – Domenica 14 novembre 2021 alle 18, il secondo appuntamento della rassegna “stARTers @ PIATTI: assaggi musicoletterari” avrà come protagonista Michele Benetello. L’incontro è dedicato infatti a “Maida Vale”, romanzo pubblicato da Benetello nel 20’21 per Ronzani Editore, e sarà moderato da Angelo Lupo Timini, conduttore di “Suoni d’inchiostro” su RadiostART. Al termine della presentazione, la serata prosegue con il dj-set di Francesco Bibone, conduttore di “Poptones” e “Fresh Start” su RadiostART.

“stARTers @ PIATTI: assaggi musicoletterari” si svolge a Piatti (music shop, bar e bistrot sito in Via Poerio 16/18 a Pescara).

“Maida Vale” prende il titolo dall’omonimo quartiere londinese. Michele Benetello tratteggia una storia ambientata in una città immaginaria del Nordest, magistralmente descritta dall’autore come il tipico centro abitato circondato dal cemento, dove le persone passano il tempo a sfoggiare ricchezze comprate a rate e benessere venduto ai saldi. Arrivato alla mezza età, il protagonista conduce un’esistenza monotona e solitaria barcamenandosi tra lezioni di yoga, lunghe sere davanti allo stereo in compagnia del frigo vuoto e un lavoro mediocre da impiegato dell’ASL divertente come l’elenco delle clausole di una assicurazione. Due soli cardini a puntellargli la vita: un ristretto ed eterogeneo gruppo di amici sin dai tempi delle scuole elementari e una insana passione per le canzoni e la musica pop. Il protagonista si trova però ad avere una seconda possibilità con il “Grande Amore”: la storia, ambientata nel settembre del 2006, si dipana a quel punto lungo mesi autunnali intrisi di nebbia che sfociano in un inverno improvviso e scorbutico. Contemporaneo nella storia e nello stile narrativo, “Maida Vale” è collegato a un’apposita playlist di canzoni, scaricabile direttamente dalle pagine del libro: un modo per immergersi ancora più in profondità nelle atmosfere del romanzo, che nella musica ha uno dei suoi fili conduttori.

Trevigiano, classe 1965, Michele Benetello ha militato per dieci anni nei Templebeat, gruppo che negli anni Novanta si fece notare in tutta Europa. Ha coltivato la sua passione per la scrittura firmando per riviste musicali (Dynamo, Mucchio Selvaggio e Mucchio Extra) e alcuni blog (Sniffin’ Glucose, la Linea Mason-Dixon), sviluppando parallelamente l’attività di dj e remixer con alcune uscite internazionali (Zè Records e Echo Beach tra le altre). “Maida Vale”, con introduzione firmata dal critico musicale Eddy Cilìa, è il suo primo romanzo ed è anche il primo titolo della collana “Carvifoglio”, diretta da Bruna Graziani.

“stARTers @ PIATTI: assaggi musicoletterari” è la rassegna organizzata in sinergia da Piatti con la webradio RadiostART (radiostart.it). Sette incontri, in programma sempre la domenica pomeriggio fino al 19 dicembre, in cui si alterneranno presentazioni di libri e dischi, così come si alterneranno diversi speaker di RadiostART nelle doppie vesti di moderatori e performers.

Il nome della rassegna deriva da un gioco di parole tra il nome della web radio e le originali e stuzzicanti tapas che saranno servite dal bistrot Piatti durante e dopo le presentazioni. “stARTers @ PIATTI” approfondisce le diverse anime di RadiostART, web radio nata quattro anni e caratterizzata da un palinsesto che spazia tra diversi generi musicali e si occupa anche di letteratura, cinema, serie tv ed informatica. Allo stesso tempo, la rassegna annovera tra gli ospiti diversi esponenti importanti del giornalismo musicale italiano e artisti che fanno della sperimentazione la loro cifra stilistica.

Questi i sette incontri in programma:

domenica 7 novembre. Doriana Tozzi presenta “B-side. L’altro lato delle canzoni”

domenica 14 novembre. Michele Benetello presenta “Maida Vale”

domenica 21 novembre. Cemento Atlantico presenta “Rotte Interrotte”

domenica 28 novembre. Stefano Taglietti presenta “Sacred Psychedelic Theory”

domenica 5 dicembre. Giuliano Ciao presenta “Le gocce di sudore più duro”

domenica 12 dicembre. Still Life With Cat presentano “Bodies Stories”

domenica 19 dicembre. Valeria Sgarella presenta “Seattle”

A coordinare e moderare gli incontri saranno appunto i vari speaker di RadiostART che si esibiranno anche in selezioni musicali attinenti ai temi trattati durante e dopo le presentazioni.