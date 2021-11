I Sapori di San Martino: a Congiunti di Collecorvino fiera-mercato 2021

Domenica 14 Novembre torna a Congiunti la fiera-mercato pensata per la famiglia giunta alla sua quarta edizione: il programma completo

CONGIUNTI – É giunta alla quarta edizione, la fiera organizzata dall’Associazione Culturale Congiunti, patrocinata dal Comune di Collecorvino, “I Sapori di San Martino”, in programma per domenica 14 novembre nel parco comunale di Congiunti (Collecorvino), dalle ore 10.00 alle 19.00.

Protagonisti della manifestazione saranno, anche quest’anno, il vino, il buon cibo contadino, l’artigianato, la musica folkloristica e divertimento per i più piccoli. L’evento avrà inizio dal mattino, quando è prevista la benedizione dei mezzi agricoli e degli animali (prevista per le ore 12.15) per poi proseguire tutta la giornata con la musica folkloristica di Marco Petrucci e Li Scapistrit.

All’interno dell’area fieristica sarà possibile degustare, piatti tipici abruzzesi, come ad esempio cif e ciaf, pipindune e ove, arrosticini, oltre che il vino delle migliori cantine locali. L’Area fieristica vedrà ospiti aziende che rappresentano l’eccellenza della produzione tipica abruzzese, oltre che un ricchissimo mercatino hobbistico/artigianale che verrà allestito all’interno del parco pubblico.

Per i più piccoli, a partire dalle ore 14.30, verrà organizzato un laboratorio di semina in collaborazione con l’associazione Terra & Sogni. L’associazione culturale Congiunti, invita tutti a trascorrere una domenica all’insegna dell’allegria, con la musica e la tradizione enogastronomica contadina abruzzese.

Per l’evento verrà rispettata la normativa vigente inerente la prevenzione del virus Covid 19 e al riguardo questa prevede l’obbligo del Green Pass per partecipare ad eventi e fiere all’aperto