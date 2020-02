M5S Pescara su uso improprio Commissioni

Paolo Sola: “Continuano le gite fuori porta delle Commissioni burla.In barba al richiamo del Presidente del Consiglio, Marcello Antonelli, che ha diffidato l’uso improprio delle Commissioni oggi seduta congiunta a spasso per l’inaugurazione della scuola di San Silvestro”

PESCARA – “Non si è ancora asciugato l’inchiostro sui giornali locali che riportavano il richiamo del Presidente del Consiglio Marcello Antonelli, che i Presidenti delle Commissioni Lavori Pubblici e Attività Produttive, Pastore e Rapposelli, hanno ben pensato di organizzare una seduta, addirittura congiunta, per partecipare all’inaugurazione del plesso scolastico di San Silvestro” – commenta il vice capogruppo M5S Pescara Paolo Sola.

“Abbiamo ritenuto di partecipare alla cerimonia come semplici cittadini, rinunciando al gettone di presenza che ogni consigliere matura per le commissioni” – aggiunge il consigliere comunale M5S Pescara Giampiero Lettere – “ma sarebbe stato più opportuno ed appropriato non convocare alcuna commissione in merito e consentire, piuttosto, ai cittadini e quindi anche ai consiglieri comunali di partecipare liberamente, e senza alcun compenso, a quella che comunque era una cerimonia importante, per la riapertura di un edificio scolastico che ha vissuto molte vicissitudini”.

“L’attività politica delle commissioni scambiata per gettonificio e passerella mediatica, da un centrodestra in continua campagna elettorale e con evidenti problemi di leadership: se questo è il rispetto che la maggioranza ha per gli ammonimenti del Presidente del Consiglio, possiamo cominciare a parlare, evidentemente, di prove tecniche di rottura” – conclude la capogruppo M5S Pescara Erika Alessandrini. “Segnaleremo alla Corte dei Conti questo ed altri episodi ormai all’ordine del giorno perché l’organo tecnico possa valutare se commissioni di questo tipo rappresentino un uso adeguato dei soldi pubblici dei cittadini.”