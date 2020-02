Abruzzo, “Misure di prevenzione e deterrenza a tutela degli operatori sanitari”: approvata la risoluzione

ABRUZZO – Con parere unanime, la Commissione Sanità, riunitasi ieri, ha approvato la risoluzione su “Misure di prevenzione e deterrenza a tutela degli operatori sanitari”. Lo rende noto il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, firmatario dell’iniziativa insieme con il consigliere Mario Quaglieri che ricopre anche il ruolo di presidente della Commissione.

“Esprimo soddisfazione per il risultato ottenuto con il voto favorevole di tutti i Commissari – dichiara Testa – e torno a ribadire l’importanza di un’azione mirata a difesa dei professionisti della sanità, alla luce dei troppi fenomeni di violenza che si verificano ai loro danni. Il nostro programma di tutela – ricorda – prevede innanzitutto la garanzia di efficaci sistemi di videosorveglianza soprattutto in situazioni di isolamento ed in orari notturni , oltre ad altre misure necessarie per mettere in sicurezza le postazioni di lavoro, sia in Pronto soccorso che in Guardia medica. Altro aspetto rilevante attiene alla richiesta, da rivolgere al Governo, circa una rapida equiparazione dei medici e del personale sanitario allo status di Pubblico ufficiale”.

Quaglieri, anche in qualità di medico, invita “l’utenza a tener conto del prezioso lavoro degli operatori sanitari, ogni giorno in campo per affrontare situazioni emergenziali. Anche quando ci si stanca di attendere il proprio turno in Pronto soccorso, è bene ricordare – rimarca – che c’è qualcuno aldilà della porta che sta salvando vite umane. Dunque, le aggressioni a chi si prende cura di noi sono gesti inaccettabili, ed era quanto mai indispensabile attivarsi per dare un forte segnale istituzionale per contrastare il dilagare di deprecabili episodi”.