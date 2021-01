Luco dei Marsi, bando per 11 operatori servizio civile: come fare domanda

Saranno impiegati in due progetti sociali. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 14 dell’8 febbraio 2021

LUCO DEI MARSI – Bando nazionale per la selezione di operatori volontari per il servizio civile universale, sono 11 i posti disponibili al Comune di Luco dei Marsi, per due progetti: “Il mare d’inverno” (8 posti), attinente all’ambito sociale/assistenza – area d’intervento: anziani e persone in condizioni di disagio; “Memorie di Adriano” (3 posti, riservati a giovani neet, inoccupati e non inseriti in un percorso di studi e formazione), settore Patrimonio storico, artistico e culturale – Area di intervento: Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali.

Entrambi i progetti avranno la durata di 12 mesi. Da quest’anno ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

“Si tratta di una preziosa opportunità per i giovani, un’occasione di arricchimento umano e professionale, preziosa per loro e per l’intera comunità che di questi progetti andrà a beneficiare”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “Sono progetti strutturati come percorsi di crescita, di esercizio e sviluppo delle potenzialità dei ragazzi che vi saranno impiegati, attraverso la pratica costante dei valori centrali della solidarietà e della cooperazione, e che abbiamo voluto fortemente, malgrado le difficoltà del periodo non ordinarie, scegliendo due ambiti di assoluto rilievo per il nostro territorio e in perfetta corrispondenza con quei programmi di ampio respiro, dedicati proprio al tessuto sociale e alla valorizzazione della nostra terra e delle sue peculiarità, che confidiamo di poter presto riprendere, fuori dalla pandemia, con ancora maggiore energia”. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Nell’apposita sezione occorrerà scegliere il progetto per il quale si avanza la candidatura e la sede in cui si desidera realizzarlo. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line suddetta, entro e non oltre le ore 14 del giorno 8 febbraio 2021. L’InfoDay per guidare gli aspiranti volontari nella presentazione della candidatura è stato fissato per martedì, 12 gennaio, alle ore 17, all’indirizzo: www.facebook.com/CentroServiziVolontariatoAbruzzo. Al medesimo indirizzo, venerdì 15 e mercoledì 20 gennaio, sempre alle ore 17, la presentazione dei due programmi di riferimento.

Tutte le informazioni utili ai link:

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord_2020.aspx

https://www.csvabruzzo.it/abruzzo/servizio-civile/servizio-civile-universale-bando-ordinario-2020-i-progetti-del-csvabruzzo/

http://www.comune.lucodeimarsi.aq.it/