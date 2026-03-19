Servizio Civile Agricolo al via in Abruzzo

REGIONE – Il Servizio Civile Agricolo arriva ufficialmente in Abruzzo, offrendo ai giovani tra 18 e 28 anni un percorso di formazione e cittadinanza attiva legato allo sviluppo dei territori rurali. I progetti coinvolgono sedi a Chieti, Teramo, L’Aquila e Scerni, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi a un’agricoltura moderna, sostenibile e multifunzionale.

Secondo Bruno Sfrattoni (INAC‑CIA), il programma valorizza il ruolo sociale dell’agricoltura, puntando su tutela ambientale, inclusione e servizi alle comunità. I volontari non saranno impiegati nelle attività produttive, ma in iniziative di promozione del territorio, educazione alimentare e ambientale, lotta allo spreco, welfare di prossimità e valorizzazione delle aree interne.

Il progetto si inserisce nelle attività di CIA Abruzzo sul Servizio Civile Universale e sulla transizione digitale, con il programma “Facilitazione per l’agricoltura sostenibile”, che unisce informazione, servizi al settore e pratiche di agricoltura di precisione.

Il presidente Nicola Sichetti sottolinea che investire sui giovani significa rafforzare il futuro dell’agricoltura regionale, coniugando economia, ambiente e coesione sociale.