Meteo Abruzzo weekend dal 20 al 22 marzo 2026: tempo in miglioramento

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 20 al 22 marzo il tempo sarà in miglioramento ma le temperature rimarranno al di sotto delle medie stagionali.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 20 marzo
La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Venti deboli settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1300 metri. Mare mosso.
Sabato 21 marzo
La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1350 metri. Mare mosso.
Domenica 22 marzo
L’alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1450 metri. Mare da mosso a poco mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (20-21-22 marzo 2026)
VEN – min 9° max 13°
SAB – min 8° max 13°
DOM – min 6° max 14°
VEN – min 6° max 10°
SAB – min 4* max 11°
DOM – min 3° max 12°
VEN – min 6* max 12°
SAB- min 5° max 12°
DOM – min 4° max 13°
VEN – min 1° max 8°
SAB – min 1° max9°
DOM – min 1° max 9°
Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.