UDC Abruzzo: “Carceri sovraffollate, servono più agenti”

LANCIANO – In occasione del 209° anniversario della Polizia Penitenziaria, l’UDC Abruzzo esprime gratitudine agli agenti e richiama l’attenzione sulle criticità del sistema carcerario regionale. Nelle carceri abruzzesi sono presenti oltre 1.900 detenuti, con un sovraffollamento che supera il 120% in alcune strutture, mentre mancano 200–300 agenti rispetto alla pianta organica. L’arrivo di 124 nuovi operatori è considerato un passo avanti, ma ancora insufficiente.

Il segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio, intervenuto alla cerimonia di Lanciano, chiede che una parte significativa delle 2.000 assunzioni previste dal Governo nel triennio 2026–2028 sia destinata all’Abruzzo, dove la carenza di personale è ormai strutturale. L’UDC sollecita un piano straordinario per rafforzare gli organici e ammodernare le strutture, ribadendo il ruolo fondamentale della Polizia Penitenziaria per sicurezza e funzione rieducativa della pena.