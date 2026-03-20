Montesilvano, tremila agricoltori al Pala Dean Martin

MONTESILVANO – Tremila agricoltori hanno affollato il Pala Dean Martin di Montesilvano per l’assemblea regionale di Coldiretti, un appuntamento dedicato al tema cruciale dei fondi PAC. Dopo la mobilitazione di Bruxelles dello scorso dicembre, che ha visto protagoniste molte imprese abruzzesi, Coldiretti ha ottenuto il recupero di 10 miliardi di euro a livello nazionale, di cui 255 milioni destinati all’Abruzzo. Risorse che rappresentano un sostegno decisivo per innovazione, sostenibilità e modernizzazione delle aziende agricole regionali.

Secondo Coldiretti Abruzzo, i fondi saranno utilizzati per investimenti in tecnologie, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale e ammodernamento delle strutture, con l’obiettivo di rendere il settore agricolo più competitivo e resiliente.

Il cibo come infrastruttura strategica

Il segretario generale Vincenzo Gesmundo ha ribadito che il cibo deve essere considerato “un’infrastruttura strategica per la sicurezza nazionale”. In un contesto segnato da guerre e instabilità, ha spiegato, garantire disponibilità alimentare è una priorità assoluta. Gesmundo ha denunciato l’aumento dei costi di produzione — dal gasolio ai fertilizzanti — e la necessità di fermare le speculazioni che stanno mettendo in difficoltà le aziende agricole.

Costi in aumento e speculazioni nella filiera

Il presidente nazionale Ettore Prandini ha evidenziato come i costi per le imprese agricole siano cresciuti oltre il 30%. Le prime misure del governo, come il taglio delle accise e i crediti d’imposta, hanno dato un segnale, ma secondo Prandini serve un intervento deciso anche da parte dell’Unione Europea. Ha inoltre denunciato le speculazioni nella filiera agroalimentare: nonostante il calo dei prezzi all’origine, i consumatori continuano a pagare di più, soprattutto nei settori lattiero-caseario e ortofrutticolo.

Fondi PAC come leva per il futuro dell’agricoltura abruzzese

In un quadro economico complesso, i fondi PAC diventano una leva fondamentale per sostenere la crescita dell’agricoltura abruzzese, favorire la transizione green e rafforzare la competitività delle imprese locali. L’obiettivo è costruire un settore agricolo più moderno, sostenibile e capace di affrontare le sfide globali senza perdere il valore della produzione territoriale.