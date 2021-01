Al via il laboratorio: “E-Space Turismo”: come partecipare

Il corso, in programma dal 19 gennaio al 15 aprile 2021, é rivolto alle aziende operanti nel settore turismo ed i settori correlati

CHIETI – La Camera di Commercio Chieti Pescara, in collaborazione con Abruzzo Innovatur – Polo regionale per l’innovazione nel turismo, organizza “E-SPACE TURISMO”, un laboratorio formativo online concepito per incentivare e migliorare le competenze delle aziende operanti nel settore turismo ed i settori correlati, con l’obiettivo di creare le condizioni per un efficace Ecosistema digitale per il turismo e di fornire una “Cassetta degli attrezzi” per un’offerta turistica di qualità sostenibile e responsabile in Abruzzo.

Il percorso formativo, in programma dal 19 gennaio 2021 al 15 aprile 2021 si compone di:

n. 18 webinar, della durata di 2 ore ciascuno, sui seguenti temi: Web Reputation, Social Media, Revenue Management, Marketing Turistico, Innovazione e Digitale, Marketing territoriale, Turismo Esperienziale, Turismo Slow, Turismo Sostenibile;

4 video pillole di approfondimento, della durata di 45 minuti ciascuno, su specifiche materie turistiche: Turismo Integrato, Profilo del Turista in Abruzzo, Marketing della Destinazione turistica, Organizzazione e Gestione dei pacchetti turistici;

Attività laboratoriali: testimonianze di imprese locali, incontri on line ed elaborazione off line dei progetti in gruppo, sui cluster turismo ambientale e sportivo, turismo enogastronomico, turismo rurale/aree interne, turismo balneare.

A tenere le lezioni saranno docenti e ricercatori universitari, consulenti esperti nel settore turismo e in ambito digitale con comprovata esperienza su percorsi formativi. Gli approfondimenti pratici saranno supportati da operatori qualificati di settore.

LOCATION: PIATTAFORMA Cisco Webex

La partecipazione é gratuita per le imprese con sede legale o operativa nel Registro Imprese della Camera di Commercio Chieti Pescara e per altri soggetti, guide turistiche e strutture turistiche, ad esempio, non iscritte al Registro Imprese) .

Alle imprese e altri soggetti (guide turistiche e strutture turistiche non iscritte al Registro Imprese) aventi sede nelle province dell’Aquila e di Teramo è richiesta una quota di partecipazione di € 100,00 + IVA 22% da versare su IBAN della CCIAA IT14 A031 1115 4020 0000 0000 280. I partecipanti dovranno inviare la ricevuta di pagamento all’email turismo@chpe.camcom.it entro il 15 gennaio 2021. Per le imprese e i soggetti IVA chiediamo di inviarci anche comunicare il codice univoco per l’emissione della fattura elettronica