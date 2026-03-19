Smart Skills Abruzzo: nasce l’Osservatorio regionale sulle competenze per il futuro del lavoro

L’AQUILA – Il progetto Smart Skills Abruzzo, promosso dalla Regione Abruzzo e realizzato in collaborazione con FormezPA, è stato presentato all’Aquila dall’assessore alla Formazione Roberto Santangelo (nella foto) e dalla dirigente del Servizio Formazione e Apprendimento permanente Nicoletta Bucco. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, dei Poli di Innovazione e delle tre università abruzzesi, confermando l’ampio interesse del territorio.

Cuore dell’iniziativa è la creazione di un Osservatorio regionale sulle competenze, uno strumento innovativo che permetterà di monitorare in modo sistematico l’evoluzione del mercato del lavoro abruzzese; individuare i fabbisogni professionali emergenti; aggiornare il sistema regionale delle qualificazioni; programmare percorsi formativi coerenti con le trasformazioni tecnologiche e produttive.

L’Osservatorio rappresenta una delle azioni strategiche del Programma Regionale FSE+ 2021–2027 Abruzzo.

Nel suo intervento, Santangelo ha sottolineato l’obiettivo condiviso: innalzare la qualità dell’occupazione e rafforzare la competitività delle imprese abruzzesi attraverso competenze aggiornate e coerenti con i cambiamenti in atto.

Ha evidenziato come il dialogo con gli stakeholder consenta di “immaginare nuove professioni che oggi non conosciamo ancora”, ricordando che il progetto durerà quattro anni ma sarà dinamico: già dopo il primo anno sarà possibile programmare nuovi percorsi formativi basati sui dati raccolti.

Associazioni di categoria, sindacati e Poli di Innovazione hanno espresso forte interesse, condividendo la necessità di un sistema di ascolto stabile e di percorsi formativi realmente aderenti alle esigenze delle imprese.

Saranno proprio i Poli e le associazioni a selezionare un campione di imprese per un’indagine pilota, che anticiperà la rilevazione su larga scala. Particolare attenzione sarà rivolta alle aziende attive nei settori: transizione green, intelligenza artificiale, cybersecurity, deep tech e biotecnologie

Ambiti considerati strategici per l’evoluzione del mercato del lavoro nei prossimi anni. Le interviste saranno condotte dagli esperti di FormezPA.

L’iniziativa punta a costruire un sistema regionale capace di anticipare i cambiamenti, sostenere l’innovazione e favorire un ricambio generazionale qualificato, affrontando anche criticità come l’accesso al credito e la valorizzazione delle competenze tecniche.