Rocca San Giovanni, nuovo Beauty Center e Farm all’Hotel Villa Medici

Dispone di piscina con idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale, stanza del sale, bagno turco, sala fitness e area relax

ROCCA SAN GIOVANNI (CH) – Sarà inaugurato domenica 1° dicembre alle ore 18.30 il nuovo Beauty Center & Farm dello Studio di dietologia e Medicina Estetica dell’Hotel Villa Medici.

Un Centro Benessere completamente rinnovato e dotato delle più sofisticate attrezzature e uno Studio di Dietologia e di Medicina estetica specializzato in trattamenti per il dimagrimento e il ringiovanimento del viso e del corpo.

Sono queste le principali novità introdotte dalla Proprietà (Immobiliare Ci.Fe della Famiglia Modarelli) e dalla società Agri Service Srl di Luciano Cardone che da circa un anno ha in gestione dell’Hotel Villa Medici, struttura che vanta una lunga e consolidata esperienza nell’ospitalità alberghiera.

Per la sua posizione strategica, all’Uscita A14 di Lanciano, che la rende facilmente accessibile da tutte le principali provenienze, a due passi dalla meravigliosa Costa dei Trabocchi, è il luogo ideale per le vacanze e una destinazione di riferimento per la clientela business. L’incantevole giardino con piscina e gli spazi ampi interni, in grado di ospitare fino a cinquecento persone, sono gli ambienti ideali per accogliere eleganti cerimonie ed eventi aziendali e sociali sontuosi e raffinati.

Il nuovo Beauty Center & Farm dispone di una piscina con acqua temperata con angoli idromassaggio e cascate laterali, un sauna finlandese con aroma-cromoterapia, una doccia emozionale, una stanza del sale, un bagno turco, cabine per massaggi e trattamenti estetici, sala fitness e area relax.

Lo staff del Centro Benessere propone trattamenti per il viso e per il corpo, massaggi rilassanti, linfodrenanti, modellanti, anticellulite e specifici per stimolare la circolazione sanguigna e sciogliere la muscolatura, percorsi sensoriali in acqua e in cabina e trattamenti olistici (Reiki, riflessologia plantare, sedute di yoga e di meditazione).

L’Hotel Villa Medici ospita inoltre al suo interno lo Studio di Dietologia e di Medicina estetica HVM MediCenter in grado di fornire agli ospiti della struttura e alla clientela esterna consulenza per percorsi dimagranti e trattamenti di medicina estetica all’avanguardia.

L’equipe medica offre un’assistenza dietologica completa e specialistica con piani terapeutici personalizzati ed esami, tecniche e trattamenti volti a ridurre gli effetti causati da patologie e inestetismi della pelle e a favorire il ringiovanimento estetico e il benessere della persona.

L’equipe, coordinata dal Dr. Corrado Pierantoni, medico chirurgo, nutrizionista clinico e specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, è composta dal Dr. Berardo Di Silvestre (medico chirurgo, esperto in Medicina estetica), dal Dr. Marcello Piero Dalloni (specialista in Ginecologia ed esperto in Medicina estetica), dalla Dr.ssa Maria Cristina Rosati (medico chirurgo, esperto in Medicina estetica), dal Dr. Walter Oronzo Loparco (medico chirurgo, specialista in Flebologia), dal Dr. Antonio Pacella (medico chirurgo, specialista in Scienze dell’Alimentazione ed esperto in Medicina estetica), dal Dr. Giuseppe Cardone (medico chirurgo, esperto in Medicina estetica) e dal Dr. Alessandro Cardone (medico odontoiatra, esperto in Medicina estetica).