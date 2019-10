Loreto Aprutino, Il Giardino d’Autunno: eventi a ottobre e novembre

LORETO APRUTINO – Al via il ciclo di eventi dal titolo “Il Giardino d’Autunno” presso il giardino botanico e CEA di interesse regionale Parco dei Ligustri a Loreto Aprutino (PE). Quattro mattinate tra Ottobre e Novembre per conoscere l’arte dei giardini, le specie botaniche, la biodiversità in giardino e le buone pratiche nel giardino sostenibile. Gli eventi si inseriscono nel progetto di divulgazione culturale promosso dal CEA per la conoscenza del paesaggio e dei giardini.

PROGRAMMA

Si comincia il 6 ottobre alle 11:00 con una lezione dedicata alla biodiversità in giardino e incentrata sulla conoscenza delle specie botaniche. Il 20 ottobre, ore 11:00, ci sarà una lezione dedicata al giardino sostenibile, spiegando le buone pratiche di gestione e progettazione, rispettando i ritmi naturali e rendendo il giardino resiliente e capace di resistere ai cambiamenti climatici. Il 10 novembre, ore 11:00, si parlerà del giardino autunnale sotto l’aspetto estetico e botanico, scoprendo i cromatismi e le affascinanti vedute che si creano in questo periodo tra alberi e arbusti. Il 24 novembre, a seguito della Festa Nazionale degli Alberi, sempre ore 11:00, ci sarà una lezione dedicata al valore ecologico e paesaggistico degli alberi e per l’occasione sarà messo a dimora un albero, spiegando le principali regole della sua corretta gestione e conservazione nel tempo.

“Accanto al riconoscimento delle principali specie botaniche lavoreremo molto sugli aspetti pratici della gestione dei giardini.” spiega il curatore del giardino Alberto Colazilli “Spiegheremo come si può incrementare la biodiversità in giardino, che tipo di interventi devono essere fatti, quali specie arboree e arbustive valorizzare e selezionare ; poi illustreremo quali sono le principali regole per progettare e realizzare un giardino sostenibile, creando condizioni ideali per una bassa manutenzione e risparmiando sui costi di gestione. Tutto questo deve essere vissuto e compreso dal vivo, a contatto le piante e con gli ambienti del giardino. Anche la messa a dimora di un albero sarà spiegata sul campo e si illustreranno i migliori interventi di gestione e come curarlo nel tempo. Tutte azioni indispensabili per migliorare il nostro ambiente”.

COME PARTECIPARE

Per la partecipazione agli eventi è necessario contattare lo staff del CEA al numero 3291521643 oppure scrivere a educazioneambientale@villadeiligustri.com