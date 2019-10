Chanda, meditazione e Dharma per genitori e bambini a Pescara

PESCARA – I benefici della pratica meditativa sono noti da millenni, oggi la scienza lo conferma con numerose pubblicazioni e ricerche. L’insegnamento buddhista sebbene vecchio di ventisei secoli, appare oggi capace di offrire all’uomo contemporaneo, strumenti pratici e cognitivi per poter sviluppare quelle qualità e potenzialità necessarie per vivere in un mondo in continuo cambiamento e ricco di stimoli.

Sviluppare queste qualità e potenzialità sin da bambini, risulta essere un’opportunità importante che vogliamo cogliere e offrire con quanti siano desiderosi di approfondirlo con noi, insieme ai propri piccoli.

“Chanda” è un termine sanscrito e pali, per definire il desiderio, l’intenzione, l’interesse rivolto al bene, alla pratica della saggezza e della meditazione, in contrapposizione al desiderio egoistico, causa di sofferenza per sè stessi e gli altri. Questo termine, ben esprime la finalità di questo nostro programma: aiutare i bambini a maturare una consapevolezza sulle intenzioni delle loro azioni, in riferimento alle nozioni tradizionali di compassione e generosità.

Negli appuntamenti c’è l’obiettivo di offrire l’occasione ai genitori di poter iniziare a riflettere insieme ai loro bambini su certi temi, offrendo spunti e metodi presi in prestito dall’insegnamento classico.

Il corso è rivolto ai bambini dai 6 anni ai 10 anni, preferibilmente accompagnati dai propri genitori. I corsi sono gratuiti. Tuttavia a quanti siano in condizione di poterlo fare chiediamo un’offerta responsabile. Per motivi logistici e organizzativi, per la partecipazione è’ richiesta la prenotazione ad ogni appuntamento. Nel modulo è possibile prenotare più appuntamenti. Per la prenotazione è sufficiente compilare il modulo in fondo.

Le attività sono offerte volontariamente dai membri dell’Associazione Abruzzese Buddhista Buddhadharma, in spirito di generosità e compassione e assoluta gratuità. Impegnarsi per gli altri, condividere con gli altri la propria esperienza, onestamente, sinceramente e responsabilmente, è espressione dell’addestramento buddhista e della gratitudine profonda che naturalmente si sviluppa nel cuore del praticante nei confronti del Dhamma.

PROGRAMMA

Il corso, sebbene ispirato nei valori di riferimento e il metodo meditativo, ispirati all’insegnamento buddhista, non vuole avere un carattere religioso e non ha finalità di proselitismo. L’insegnamento e la metodologia esprimono valori e finalità che sono al di là di un credo specifico e patrimonio universali. I temi dei diversi appuntamenti e il loro sviluppo tengono conto di quanto detto.

​2 Ottobre: nel primo appuntamento, “Le cose cambiano, il piacere della scoperta”, l’attenzione sarà rivolta alla realtà del cambiamento di tutte le esperienze. Ai genitori e ai loro piccoli, in una meditazione guidata, sarà offerta la possibilità di conoscere le esperienze del corpo e della mente nel loro essere mutevoli, e nel vivere questo aspetto con curiosità e attenzione.

16 Ottobre: nel secondo appuntamento, “Lasciare andare”, ai genitori e ai loro piccoli, tramite una meditazione guidata, sarà data la possibilità di approfondire la pratica meditativa, sviluppando l’attenzione sul respiro. Con alcuni riferimenti alla realtà, sarà data la possibilità di poter riflettere sulla naturale saggezza del respiro.

30 Ottobre: nel terzo appuntamento, “Compassione, comprendere gli altri”, come nei precedenti appuntamenti, sarà offerta la possibilità di sviluppare l’empatia, riflettendo sull’universalità della sofferenza, ricevendo le prime istruzioni sulla pratica della “meditazione del cuore”, attraverso una meditazione guidata.

13 Novembre: nel quarto appuntamento, “Vivere felicemente insieme”, a partire dalla riflessione dell’universalità della sofferenza, ai partecipanti sarà offerta la possibilità di impegnarsi a non nuocere, sviluppando criticamente un naturale senso etico.

27 Novembre: ​nell’ultimo appuntamento, “Gratitudine e generosità”, ai partecipanti sarà data la possibilità di riflettere sull’interdipendenza tra gli esseri, a partire dal microcosmo quale è la famiglia. Gli insegnamenti saranno dati sotto fondo di giochi ed esperienze, che vedono coinvolti i genitori e i loro piccoli.

Informazioni:

Cell: 347 299 49 02

e-mail: info@buddhadharma.it

web: www.buddhadharma.it

PER LA PRENOTAZIONE DI UNO O PIU APPUNTAMENTI:

https://buddhadharmait.weebly.com/chanda-la-meditazione-e-il-dharma-per-i-bambini-e-genitori.html