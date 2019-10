Giulianova, la Commissione Sanità ha inviato una lettera sull’ospedale alla Regione

Chieste la partecipazione del Governatore Marsilio e dell’Assessore Verì ad un Consiglio Comunale e l’apertura di un tavolo di confronto sul tema

GIULIANOVA – Nei giorni scorsi la Commissione Sanità del Comune di Giulianova si è riunita per discutere la proposta formulata dal presidente dott. Franco Arboretti e dal sindaco Jwan Costantini da inviare al Governatore Marco Marsilio e all’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì. La lettera con le richieste è stata approvata all’unanimità ed è stata inviata.

Nella lettera tra l’altro si dice: “Abbiamo appreso dai media che la Regione Abruzzo sta lavorando alla revisione del piano per la rete ospedaliera esistente. Ci sembra, quindi, proprio questo il momento più opportuno per far conoscere la proposta che il Comune di Giulianova ha elaborato per un nuovo assetto della rete ospedaliera provinciale fondato non su una visione campanilistica ma su una strategia che coniuga l’uso ottimale delle risorse disponibili con la creazione di presidi di eccellenza, nel rispetto degli standard ospedalieri”.

E inoltre: “Chiediamo, pertanto, alle SS.VV. di riflettere sulle argomentazioni avanzate dal Consiglio Comunale di Giulianova e di rivedere le scelte strategiche della rete ospedaliera teramana nell’ambito di quella regionale. D’altronde è necessario dialogare con i territori se si vuole individuare la soluzione più adeguata e sostenibile al fine di garantire il pieno diritto alla salute dei cittadini e dei tanti turisti che frequentano la costa teramana. Siamo convinti che la proposta che noi avanziamo, ottimizzando l’uso delle risorse disponibili, possa migliorare la capacità complessiva di assistenza nelle patologie acute da parte del sistema sanitario pubblico provinciale e regionale, mettendolo in condizione così di rispondere in maniera adeguata e qualificata alla domanda di cura dei cittadini. Per tali motivi chiediamo alle SS.VV. la partecipazione ad un Consiglio Comunale della nostra città sul tema della rete ospedaliera provinciale teramana per poi dar vita ad un nuovo tavolo regionale di confronto con la presenza anche del Comune di Giulianova”.

Ora siamo in attesa di una risposta da parte degli Amministratori regionali.