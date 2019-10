“Lo Zero conta!” il libro di Fabio Marini alla Biblioteca Di Giampaolo

PESCARA – Sabato 26 ottobre 2019 alle 17 presso la Biblioteca Di Giampaolo a Pescara ci sarà la presentazione de “Lo Zero conta!” di Fabio Marini, con illustrazioni di Emiliana Di Placido. Dialoga con autore e illustratrice l’editore Arturo Bernava.

Sarà effettuato un laboratorio per bambini e bambine su prenotazione al numero 085-4210485 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:15 alle ore 13:00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15:30 alle ore 19:00).

Laboratorio espressivo a cura di Cristina Baldassarre e Daniele Di Fiore del CTS – Centro Teatro Studi.

DI COSA PARLA “LO ZERO CONTA!”

“Lo Zero conta!” è un racconto scritto da Fabio Marini e illustrato da Emiliana Di Placido, pubblicato da Edizioni IlViandante. Il numero Zero si sente escluso da tutti, sia dai numeri che dalle operazioni… Alla fine Zero riuscirà a farsi apprezzare?