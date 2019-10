Voliamo con la solidarietà, appuntamento Adricesta oggi a Pescara

PESCARA – Sabato 26 ottobre alle ore 18 presso il Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Pescara, Adricesta Onlus organizza un evento in favore del reparto Pediatrico dell’ospedale di Pescara dal titolo “Voliamo con la solidarietà per i bambini in ospedale”.

Saranno ospiti l’attore Fabio Fulco e il tenore Dario Ricchizzi con il Coro dell’Istituto Comprensivo 8; presenteranno la Manifestazione Solidale Luca Pompei e Jennifer Di Vincenzo. Presentano Luca Pompei e Jennifer Di Vincenzo.

Il progetto, che si inaugurerà a gennaio 2020, prevede la dotazione di arredi per il reparto pediatrico di Pescara, con Lettini pediatrici, culle neonatali, armadi, tavoli, comodini, sedie e decorazioni colorate, per renderlo più allegro ed accogliente.

Adricesta Onlus ha promosso questo progetto con il proposito di coinvolgere vari benefattori come Istituzioni locali, Aziende, Associazioni, Privati etc. in svariate iniziative solidali, al fine di poter realizzare questo “Sogno” tanto atteso dai bambini, dai loro genitori e dal personale Sanitario, come realizzato nel 2015 per l’unico reparto di Chirurgia Pediatrica ed Oncologica dell’Abruzzo dello stesso Presidio Ospedaliero Pescarese.