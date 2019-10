Joseph Beuys, al YAG/garage un evento dedicato al Maestro tedesco

PESCARA – Sabato 26 ottobre 2019 alle 17 in occasione della pubblicazione del nuovo libro di Lucrezia De Domizio Durini “Joseph Beuys. Dal Pensiero alla Parola, dalla Materia alla Forma, dall’Azione all’Opera attraverso le immagini dell’Archivio storico di Buby Durini”, la YAG/garage, in collaborazione con la Carlo Maresca SpA e la Valagro SpA, ha organizzato un inedito evento dedicato al Maestro tedesco. Una Conferenza, una Performance e una Proiezione accompagneranno la presentazione del volume.

Edito dalla Casa Editrice Quadrante Lindau di Torino in tre distinte pubblicazioni – italiano, inglese e tedesco – il nuovo lavoro di Lucrezia De Domizio Durini è un libro atipico nella tipologia letteraria. Attraverso le foto, rare ed uniche di Buby Durini tratte dall’Archivio storico De Domizio Durini, integrate da Paragrafi Autonomi, documenti storici irripetibili, riflessioni inedite, il lettore che già conosce l’opera e il pensiero beuysiano può saperne di più… mentre per coloro che non sanno è un insegnamento di vita. In un momento storico di crisi mondiale etica, culturale e sociale, scopo primario dell’Autrice è ancora una volta, portare alla luce e ricordare i concetti fondamentali del Maestro tedesco: Il rispetto della nostra Madre Natura e l’Unità nelle Diversità.

PROGRAMMA

h. 17.00 │ Auditorium YAG

INTRODUZIONE all’evento a cura di Ivan D’Alberto, direttore artistico della YAG/garage

SALUTI di Silvio Maresca, Amministratore della Carlo Maresca SpA

CONFERENZA

GIORGIO D’ORAZIO Una Collezione di pensieri

LUCREZIA DE DOMIZIO DURINI La natura di Beuys

h.18.00 – PERFORMANCE, Giardini d’Arte di via Caravaggio

Piantumazione di una giovane quercia nei giardini esterni della galleria in ricordo delle 7000 Eichen di Kassel (1982) di Joseph Beuys

h.19.00 – aperitivo

h. 20.00 – PROIEZIONE, Auditorium YAG

Film Beuys frames di PierparideTedeschi & Marco Ligabue, premiato all’Indipendent Festival Film di New York City nel 2017