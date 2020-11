L’IIS Alessandrini di Via d’Agnese premiato dall’editore Masciulli

MONTESILVANO – Posto d’onore per l’I.I.S.“ Emilio Alessandrini” in un prestigioso concorso di grafica. La classe 2 A Grafica dell’Istituto superiore di Via D’Agnese a Montesilvano, del dirigente scolastico Maria Teresa Di Donato, ha partecipato con merito all’evento “Credevo bastasse amare” dell’editore Masciulli. Il romanzo racconta una storia vera accaduta a Cugnoli (Pe) anni fa, nel 2006 per l’esattezza, una storia di un incidente stradale che ha tolto la vita ad una ragazza di 25 anni che, appena un mese dopo, si sarebbe dovuta laureare. Erano in cinque, sulla Opel Zafira che, la notte del 25 maggio, sbandò in una curva e finì contro un palo della luce. Tutti ragazzi. Silvia Luciani fu l’unica vittima. Lo schianto avvenne sul fianco sinistro, lato posteriore, il posto occupato da Silvia che, forse, aveva il finestrino semiaperto.

Per lei non ci fu nulla da fare. Morì sul colpo. Gli amici la stavano accompagnando a riprendere la macchina, che aveva lasciato parcheggiata dall’altra parte del paese, appunto a Cugnoli, in provincia di Pescara. Silvia Luciani forse davvero unica e piena di energia, una ragazza che con il suo amore stava vicino a tutti, aiutava anziani e bambini ed il suo studio era proprio mirato a loro, ai bimbi e all’ottimismo.

Nel libro si ricordano tutti i dettagli, i momenti della vita, della morte e dei giorni senza lei: il ricordo di 11 anni vissuti insieme ad Alessio, suo grande amore. L’autore Alessio Masciulli, che è anche editore, è nato a Pescara il 30 maggio 1978 e vive a Catignano, paese del pescarese. Il romanzo “Credevo bastasse amare” è la sua prima opera letteraria, seguita da una raccolta di poesie dal titolo “Favole sotto le stelle”.

Il concorso, che ha coinvolto 300 tra artisti, studenti e poeti per sensibilizzare i giovani sull’attenzione stradale e sul valore della vita, ha visto protagonisti gli studenti, Karim Cretarola, Christian Ranieri, Alessandra Pesa, Alessandra Micolucci, dell’IIS Alessandrini, i quali, dopo aver letto il romanzo e dopo aver svolto insieme al docente di italiano, Davide Pitocco, un attento esame narratologico dell’opera, hanno creato individualmente una copertina unica ed originale del libro, mettendo in campo tutte quelle competenze e conoscenze che soltanto un corso di grafica di alto livello riesce a fornire. In questo modo sono stati in grado di elaborare quattro diverse stampe, ognuna delle quali riflette le sensazioni, le emozioni ed i sentimenti che la lettura ha suscitato nel loro animo.