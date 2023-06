Il 5 luglio al Teatro dei 99 sarà raccontato il ruolo indispensabile degli strumenti nella narrazione cinematografica; voce di Pino Insegno

L’AQUILA – Il 5 Luglio alle 21.30 presso la Scalinata di San Bernardino a L’Aquila Le più belle emozioni del cinema in concerto.

Suoni di percussioni, di legni e di metalli sottolineano il racconto del cinema. Protagonisti della tensione, dell’evocazione, del thriller. Padroni del ritmo spesso più dei violini, a cui è affidato il compito di raccontare i grandi moti del cuore. Suoni che echeggiano danze tribali, scenari esotici, a volte semplicemente la scansione delle emozioni e del tempo.

Queste sono le percussioni nel cinema: il metronomo dei sentimenti, una nuova produzione del Teatro dei 99 dell’Aquila diretto da Loredana Errico per i Cantieri dell’Immaginario 2023.

In una grande serata di musica, parole, danza, sarà raccontato il ruolo indispensabile degli strumenti a percussioni nella narrazione cinematografica.

Sarà un viaggio attraverso le immagini del cinema che amiamo, da C’era una volta in America a Nuovo Cinema Paradiso, da Profondo Rosso al Postino, da Mission alla Leggenda del pianista sull’oceano, a tutti i Western all’italiana che ci hanno fatto sognare.

Ad accompagnare gli spettatori sarà la voce magica di Pino Insegno, in una lettura teatrale scritta appositamente per questo evento da Paolo Logli: parole non solo descrittive, ma che ambiscono a volare assieme alle note e ai suoni delle percussioni.

L’ensemble del Maestro Maurizio Trippitelli condurrà per le strade frequentate da Ennio Morricone in primis, ma anche da Luis Bacalov e Giorgio Gaslini, grandi compositori di musica cosiddetta colta che hanno donato al cinema momenti indimenticabili. Su questa base ritmica e sonora si innesterà il contributo artistico di Gilda Buttà, la grande pianista amata dal maestro Morricone e dalla voce femminile del soprano Federica Marotta che fa da contrappunto al suono delle marimbe e degli xilofoni, ed infine, due cori la Schola Cantorum San Sisto diretta dal maestro Alberto Martinelli e la Corale L’Aquila diretta dal maestro Giulio Gianfelice, quale compendio per i momenti più epici ed emozionanti.

Infine, questa grande partitura musicale sarà il tappeto sul quale si apriranno squarci di coreografie di Loredana Errico che daranno corpo, non solo metaforicamente, alle note con le danzatrici Melissa Paparusso, Giulia Fiore e Claudia Pompili.

Non solo e semplicemente la compitazione di grandi brani in cui le percussioni giocano un ruolo decisivo, ma anche una sognante e scanzonata divagazione su quegli scenari e quelle immagini dove abitano i nostri sogni: dalla immensa prateria del west all’Amazzonia, dalle strade della New York del proibizionismo alla Sicilia di Tornatore, dagli incubi di Dario Argento disegnati sui tempi dispari al volto di Troisi, già segnato dalla malattia, ne “Il postino di Neruda”.

Si dice che il cinema sia una grande fabbrica di sogni, e di certo la musica ha il suo ruolo nell’alimentarli e nel farli crescere. Ma in questa serata li metteremo in scena e li cavalcheremo, certi del potere magico della parola e del pentagramma, capaci di farci incantare dalle coreografie e dai codici armonici della danza, in un percorso in cui ognuna delle muse decide di omaggiare l’ultima, la più giovane, quella che le comprende tutte. Il cinema.

Per Prenotazioni e Biglietti www.ciaotickets.com , Teatro dei 99 (3337248644), Info Point piazza Battaglione Alpini L’Aquila.