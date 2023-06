Francesco Mambella torna alla Tombesi C5 per la stagione 2023/24

«Sono tornato per vincere un campionato con la Tombesi e cancellare il rimpianto per quell’infortunio del 2019. Possiamo e dobbiamo portare questa società là dove non è mai stata»

ORTONA – Un volto noto tornerà a difendere i pali della Tombesi nella stagione 2023/2024. Francesco Mambella ha già indossato il gialloverde nella stagione 2018/2019, la prima in A2 per i colori ortonesi, conclusa al secondo posto dopo una lunga corsa in solitaria e un calo nel finale dovuto anche all’infortunio dello stesso Mambella, titolare indiscutibile di quella squadra. Da allora, Francesco è rimasto stabilmente in serie A, vestendo le maglie di Acqua&Sapone, Meta Catania, Active Network e Benevento. Ora, di nuovo nel suo Abruzzo, è pronto a centrare l’obiettivo che si propone assieme alla società:

«Della prima precedente esperienza alla Tombesi ho ricordi assolutamente positivi, perché è coincisa con una stagione che mi permise di vestire per la prima volta la maglia della Nazionale. Ho sempre avuto un rimpianto però, legato a quell’infortunio che non mi ha permesso di portare a termine il grande campionato che stavo e stavamo facendo. Le offerte nelle ultime settimane non non sono mancate, ma ho deciso di tornare a Ortona anche e soprattutto per vincere un campionato con questa società e per portarla ancora più in alto, non mi voglio nascondere! Lavorerò insieme ai miei compagni per quell’obiettivo e so per certo che il Presidente e tutta la società sono sempre stati ambiziosi. Conosco già personalmente buona parte della squadra ed è un ottimo punto di partenza, in più ho seguito il grande lavoro svolto dalla Tombesi nella scorsa stagione, sia in campionato, con la promozione in A2, sia in Coppa Italia, con la qualificazione alla Final Eight che rimane pur sempre un grande traguardo. Vogliamo e dobbiamo continuare a portare avanti questa striscia di risultati positivi anche nella prossima stagione».