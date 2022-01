“Le parole della musica”, masterclass con Giuseppe Anastasi a Spoltore

In programma dal 28 al 30 gennaio nei seguenti orari venerdì dalle ore 15-18, sabato dalle 10-13 e dalle 15-18, domenica dalle 10-13: come partecipare

SPOLTORE – Lo Spoltore Ensemble ospita Giuseppe Anastasi, per la Masterclass in programma dal 28 al 30 gennaio: Anastasi, docente alla scuola per autori di Mogol (ha scritto canzoni, tra gli altri, per Francesco Baccini, Mietta, Arisa, Anna Tatangelo, Noemi, Emma Marrone, Michele Bravi, Alexia), sarà alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, in Piazza D’Albenzio, venerdì dalle ore 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13 (info e prenotazioni: 393.8575106. Obbligatori green pass e mascherina.; posti limitati, è richiesta l’iscrizione gratuita attraverso Whatsapp).

“Giuseppe è uno dei migliori autori e compositori che abbiamo” sottolinea Angelo Valori, direttore artistico dell’Ensemble. “Ha scritto “La notte” che è una canzone meravigliosa, tra le migliori del secolo. Un’esperienza entusiasmante aspetta chi vuole capire i meccanismi di scrittura di una canzone di qualità”. “Sono davvero felice” aggiunge l’assessore Rullo “che Spoltore ospiti questo incontro dedicato alle parole della musica, su come scrivere una canzone. Anastasi è un compositore, cantautore e insegnante di grande talento, è un onore poter aggiungere il suo nome alla storia dell’Ensemble”.

Anastasi insegna al CET Centro Europeo di Toscolano – Scuola di Mogol, dove è stato ammesso come paroliere a 21 anni vincendo una borsa di studio della Siae. Vincitore della Targa Tenco 2018 per la “miglior opera prima”, come autore Anastasi ha vinto Sanremo sia nella categoria giovani sia in quella dei Big (con “Sincerità” e “Controvento”, entrambe interpretate da Arisa). Al Festival della Canzone Italiana ha vinto anche il Premio della Critica “Mia Martini” (sempre per “Sincerità”). Ha pubblicato inoltre, insieme a Cheope, il libro “Scrivere una canzone” per i tipi di Zanichelli.