La storia di Sebastian D. Natale prestigioso giudice in Ohio

FOSSACESIA – Sebastian D. Natale nacque a Fossacesia, in provincia di Chieti, il 17 ottobre del 1924, da Giovanni (nato a Fossacesia il 30 gennaio del 1887 – morto a Harrisburg in Pennsylvania il 27 marzo 1972) e Giovanna Polsoni (1887-1935). Ebbe tre fratelli: Albert (2 gennaio 1921-18 luglio 2008), Louis e Anthony (10 febbraio 1932 – 6 ottobre del 2021). Sebastian giunse negli Stati Uniti, con il resto della famiglia, nel 1929. Sbarcò ad “Ellis Island” dal piroscafo “Presidente Wilson”. Frequentò la “Harrisburg Catholic High School”, il “Gettysburg College” e si laureò alla “Catholic University” e “Columbus Division”, School of Law” a Washington. Servì la “U.S. Air Force” , dal 1943 al 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale (gli vennero assegnate la “Asiatic Pacific Campaign Medal” e otto “Bronze Stars”).

Esercitò la professione di avvocato dal 1962 al 1985. Raggiunse l’obiettivo della sua vita nel 1985 quando fu nominato giudice della “Court of Common Pleas” di Dauphin County in Pennsylvania. Sebastian ricevette numerosi importanti riconoscimenti: fu inserito nel “Capitol Area Chapter Pennsylvania Sports Hall of Fame”; nel 1971 il riconoscimento “Italian-American Societies Award” di Dauphin County per i servizi legali e umanitari alla comunità, nel 1972 ottenne il prestigioso “Americanism Award” presentato dalle “Daughters of the American Revolution” per l’eccezionale cittadinanza e i contributi come cittadino naturalizzato; nel gennaio 1994 gli venne conferita la medaglia d’onore dell’American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA). Ricevette il “Distinguished Alumni Award del Gettysburg College” nel giugno del 1994. Scrisse la sua autobiografia: “From Ellis Island to the Bench”. Sposò Rose Ametrano che gli diede tre figlie: Maria, Christine e Andrea. Sebastian D. Natale morì, aveva 78 anni, nel novembre del 2002.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”