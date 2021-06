L’Aquilart 2021 con arte, musica, poesia e spettacolo: programma

Dal 21 al 27 giugno i luoghi del centro storico si si trasformeranno in una splendida “mostra d’arte contemporanea diffusa a cielo aperto”

L’AQUILA – L’associazione AIACM nasce con l’intento primario di dare maggiore slancio e visibilità alla città dell’Aquila dopo il sisma del 2009, e lo fa principalmente attraverso la promozione dell’arte e della cultura. Progetta, gestisce e realizza manifestazioni di valenza internazionale.

Con il progetto LAQUILART 2021 rinnova il suo annuale appuntamento con il festival dell’arte: LAQUILART mette in dialogo diverse espressioni delle arti visive: quest’anno saranno la Pittura e Scultura. Arti performative saranno in stretta correlazione con l’immenso e prezioso patrimonio architettonico monumentale del centro storico cittadino.

LAQUILART2021 è un punto d’incontro non solo per gli aeristi provenienti sia dall’Italia che dall’estero, ma è anche un modo per i cittadini, i turisti e i fruitori dell’arte, di compiere un viaggio inaspettato attraverso la città che si trasforma in una splendida “mostra d’arte contemporanea diffusa a cielo aperto”.

Scenario d’eccezione è il centro storico di città, in particolare l’asse centrale che parte dalla villa comunale fino ad arrivare alla fontana luminosa. I luoghi principali della manifestazione saranno i cortili dei palazzi storici più importanti, situati tra piazza Duomo, i Quattro cantoni, piazza Regina Margherita, piazza San Bernardino e il parco del Forte spagnolo.

Le location utilizzate fanno parte di un più amplio scenario monumentale e architettonico dove ritroviamo i simboli più importanti e rappresentativi della città, oltre a quelli che saranno di nuovo fruibili al pubblico per l’anno 2021/22.

I luoghi di LAQUILART:

Piazza Duomo – Centro storico;

Cortile di palazzo Cipolloni Cannella – Corso Federico II – Centro storico

Cortile di palazzo Cappa Cappelli – Corso Federico II – Centro storico

Palazzo Natellis Lopaedi – Corso Vittorio Emanuele II – Centro storico

Cortili di palazzo Cricchi Rosati – Corso Vittorio Emanuele II – Centro storico

Cortile di palazzo Lucentini Bonanni – Corso Vittorio Emauuele II – Centro storico

Per alcuni eventi, a seconda delle specifiche esigenze, verranno utilizzati anche:

Le sale di palazzo dell’Emiciclo – Villa comunale

Le sale di palazzo Fibbioni – Via San Bernardino

La sala ANCE in via A. De Gasperi

Programma

Da lunedì 21 a domenica 27 giugno (tutti i giorni)

Ore 10,00/13,00 – 16,00/22,00 – Mostra d’arte contemporanea diffusa nei cortili dei palazzi nobiliari del centro storico:

Palazzo Cipolloni Cannella, Palazzo Cappa Cappelli, Palazzo Lopardi Natellis, Palazzo Cricchi Rosati, Palazzo Lucentini Bonanni, a Palazzo Ciolina, mostra personale del M° Giancarlo Ciccozzi.

Mercoledì 23 giugno

16,00 – Visita guidata a Palazzo Cappa Cappelli: Ing. Giuseppe Bucciarelli, Impresa “Di Vincenzo & Strever”

18,00 – Visita guidata a Palazzo Lucentini Bonanni: Impresa “Cifolelli Edilizia”

​19,00 – Palazzo Natellis Lopardi, presentazione del libro “La Divina Commedia e il simbolo nascosto” di Maria Grazia Lopardi

Giovedì 24 giugno

17,00 – Visita guidata a Palazzo Cricchi Rosati: Ing. Giacomino Di Marco, Impresa “Archeoreos”

18,30 – Palazzo Lucentini Bonanni: “Chitarre d’autore”, musica d’autore con Diego Del Vecchio e Leonardo Furore

18,30 – Palazzo Cipolloni Cannella: Concerto di musica classica: Trio di arpe e tamburello del Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila

Venerdì 25 giugno

15,30 – Giornata F.A.I. Visita guidata “L’archivio del vissuto tra bellezze storiche e rinascita”: partenza dalla Basilica di Collemaggio. Info e prenotazioni: +39 3281727923

17,00 – Palazzo Lopardi Natellis: Presentazione del libro “I colori della Divina Commedia” di Samya Ilaria Di Donato.

18,30 – Palazzo Cipolloni Cannella: Concerto di musica classica: Pianoforte e due soprano del Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila

​Sabato 26 giugno

11,00 – Visita a Palazzo Lopardi Natellis con la d.ssa Alessandra Lopardi

17,30 – Palazzo Cappa Cappelli: Performance artistica di Anja Kunze

18,30 – Palazzo Cipolloni Cannella: Quartetto Jazz – Concerto del Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila

20,30 – Piazza Duomo: Performance artistica “Sonora” di Valeria Vitulli e Bettino Francini

21,30 – Piazza Duomo: concerto di Tony Esposito & Mark Kostabi Band – (Prenotazione obbligatoria del biglietto – max 200 posti a sedere – presso Infopoint dell’Assessorato al Turismo sito in Piazzale Battaglione Alpini, Fontana Luminosa).

​Domenica 27 giugno

10,30 – Sala ANCE L’Aquila: Convegno “Le ragioni dell’arte tra crisi pandemica e futuri metropolitani” e premiazione artisti. Interverranno: prof. Maurizio Vitiello, prof. Enzo Le Pera, dott. Rosario Sprovieri, dott. Rocco Zani, dott. Giuseppe Cotarelli, le cariche istituzionali, gli artisti e gli ospiti d’eccezione – Presso la sala ANCE, Viale Alcide De Gasperi, n. 60 – Brunch.

16,00 – Piazza Duomo: Scuola di pittura per bambini con Roberta Di Maurizio

17,00 – Palazzo Cipolloni Cannella: Presentazione del libro di Enzo Delle Monache “Dhàfmall” a cura de “Abruzzo Book Festival”

​17,30 – Palazzo Cappa Cappelli: performance artistica di Anja Kunze

18,00 – Palazzo Cipolloni Cannella: Reading poetico-musicale “Duemilaventuno, versi e note a cortile” della Compagnia dei Poeti dell’Aquila, a cura di Alessandra Prospero