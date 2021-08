L’Aquila, Stefania Pezzopane ricorda Piera Degli Esposti

“Ricordiamo e onoriamo Piera Degli Esposti con la Sala Rossa del Teatro Comunale e con un Premio nazionale a lei intitolato”

L’AQUILA “L’Aquila dedichi a Piera Degli Esposti un luogo simbolico, la Sala Rossa del Teatro Comunale, agora della cultura che la vide giovanissima attrice. E poi sarebbe importante promuovere un premio teatrale, sotto l’egida del Comune dell’Aquila, dedicato ai giovani talenti ed a lei intitolato, promosso insieme da Tsa e con gli altri teatri pubblici della città e l’Accademia di Belle Arti, un nuovo progetto culturale da fare insieme per Piera Degli Esposti, per il nostro teatro e per la città. Perché il suo nome rimanga a fare strada e breccia per la crescita di nuovi giovani talenti e personalità teatrali. È stata una donna straordinaria che ha lasciato tracce indelebili nella cultura, nel teatro, nel modo di essere donna, libera e visionaria.

Sono orgogliosa di averla conosciuta, onorata di aver condiviso con lei straordinarie conversazioni, di averla coinvolta con Dacia Mariaini in iniziative che rimangono per me pietre miliari. Lei è nata nel nostro Teatro Stabile, agli esordi e da lì ha calcato i teatri più importanti del mondo. Protagonista di film straordinari, e grandiosa interprete di ruoli indimenticabili. Nella prima edizione del Premio letterario internazionale intitolato a Laudomia, avevamo invitato ospite d’onore il grande genio poetico russo Evtusenko. Lui recitava i suoi poemi in russo.

Chi poteva interpretarli al meglio? Chiamammo Piera Degli Esposti. Li sul palco lui e lei, lui declamava in russo e lei rileggeva in italiano. Un capolavoro di poesia, recitazione, teatro puro. Un momento indimenticabile, l’applauso duro’ minuti interminabili nel teatro comunale gremito all’inverosimile. C’è ora da ricordarla con tutti gli onori e da far vivere, come eterno esempio, questa grande donna che amo’ L’Aquila, lasciando a noi il suo strascico di emozioni che portava con se’ al suo autorevole passaggio.“ Così la Deputata Stefania Pezzopane ricorda la grande attrice Piera Degli Esposti, proponendo di dedicare a lei la Sala Rossa del Teatro Comunale e di istituire un Premio a lei intitolato per i giovani talenti teatrali.