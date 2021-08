A Montereale e Barete arrivano le improvvisazioni creative: ecco quando

Il 16 agosto danzatori e musicisti daranno vita al Montereale Stradafestival, il 21 agosto le esibizioni saranno al Barete Arte e Musica

MONTEREALE – Dopo il successo di Castelli, a Montereale e Barete continuano le improvvisazioni creative.

Qualcosa di speciale è accaduto nelle strade del borgo nella settimana di Castelli Residenza d’Artista, quando 50 artisti hanno animato le vie e le botteghe mentre creavano performance e collaborazioni, nel pieno spirito della residenza artistica, un periodo di libertà creativa disgiunto dall’urgenza dell’esibizione.

Eppure tra le macerie del terremoto, tra le ceramiche del Museo, sui ciottoli del selciato, le esibizioni ci sono state e questa eterogenea moltitudine di artisti ha saputo veicolare un nuovo spirito castellano, quello capace di rinascere, grazie all’arte, più bella e splendente di prima, borgo dell’arte per eccellenza, da secoli.

Dall’esperienza vissuta a Castelli scintille di nuova creatività si sono spinte sino al territorio aquilano per invadere strade e vicoli di Montereale e Barete, che ospiteranno gli artisti che continuano a lavorare su ciò che ha visto la luce nella capitale della ceramica.

Per Montereale Stradafestival in tarda serata, oggi 16 agosto danzatori e musicisti (Andrea Di Matteo, Manolo Perazzi, Stefano Roveda, Irida Gjergji, Davide Rasetti, Stefano De Angelis, Rebecca Rastelli,Salvatore Gianni Pio Lecce, Pietro Palladino, Silvia Felicia Lucia Loponte, Raffaele Curcetti, Filippo Robottini), si esibiranno in improvvisazioni nel tratto pedonale del centro storico , e sabato 21 agosto stradafestival è dedicato alla musica, per una jam session estemporanea di Marco Di Natale, Massimo Di Matteo, Davide Talucci, Federico Adriani, Fabio Fidanza, Dario Di Giammartino, Piero Tartarelli, Toni Fidanza, Josè Luis Fiorvante che animeranno il paese di nuove sonorità.

Nell’ambito del festival Barete Arte e Musica giunto alla sua VII edizione sempre il 21 agosto nel borgo di Senzano in Barete gli artisti in piena fase creativa improvviseranno nell’intera giornata performance di arti multidisciplinari, tra danza, musica e teatro continuando nella ricerca creativa nei borghi integrando il programma dell’festival che prevede anche una serata il 20 agosto con musica popolare e cena in piazza.

Si tratta di eventi rientranti in Abruzzo dal Vivo 2021, Finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura attraverso la Regione Abruzzo per il rilancio dei comuni rientranti nel cratere sismico 2016/2017, realizzato dai 23 Comuni del cratere sismico con Capofila Crognaleto.

Si ringraziano gli enti e le istituzioni che sostengono il Festival: la Fondazione Tercas , la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, il Bim, Enel Green Power, l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la Provincia di Teramo.