L’Aquila, passi avanti per la Scuola nazionale dei Vigili del fuoco

Quagliarello: “Una struttura emergenziale alla formazione dei vigili del fuoco del futuro è un importante segnale di ripartenza”

L’AQUILA – “Con la firma del protocollo di intesa segna un altro passo decisivo l’insediamento all’Aquila della Scuola nazionale dei Vigili del fuoco: un risultato dal grande valore simbolico, socio-economico e in termini di prestigio per la città, che abbiamo perseguito con tenacia e determinazione”. Lo dichiara Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale di “Italia al Centro” e senatore del collegio L’Aquila-Teramo. “L’esito era ambizioso e non scontato – afferma Quagliariello -, ed è stato figlio di un lungo e paziente lavoro di tessitura e di una collaborazione istituzionale a tutti i livelli. Oggi un altro passo è stato compiuto, la destinazione di una struttura emergenziale alla formazione dei vigili del fuoco del futuro è un importante segnale di ripartenza e va dato atto all’autorità prefettizia e all’amministrazione comunale di aver gestito al meglio uno snodo cruciale dalla indubbia delicatezza sociale. Giornate di questo tipo sono quelle che danno un vero senso all’azione istituzionale e parlamentare e fanno capire – conclude il senatore – che la politica quando interpretata come servizio può fare il bene del territorio e delle comunità”.