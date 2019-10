L’Aquila, lunedì prossimo la presentazione della Mezza Maratona

Lunedì la presentazione ufficiale della manifestazione che porterà a scoprire la bellezza e il patrimonio culturale de L’Aquila, a 10 anni dal terremoto

Si terrà lunedì 14 ottobre alle 10, nella sala “E.Cicerone” del Consiglio comunale dell’Aquila, in località Villa Gioia, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione della “Mezza maratona dell’Aquila – città del mondo”.

Interverranno: il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessora comunale ai Rapporti internazionali e Turismo Fabrizia Aquilio, l’assessore comunale allo Sport Vittorio Fabrizi, il presidente del comitato organizzatore della mezza maratona Camillo Franchi Scarselli, l’assessore regionale allo Sport Guido Quintino Liris e il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo.

La “Mezza maratona dell’Aquila, città del mondo” è un progetto ideato e sviluppato dalla Asd Atleticom con l’obiettivo di valorizzare, attraverso una grande e collettiva esperienza sportiva, l’importante patrimonio architettonico, storico e culturale dell’Aquila, a dieci anni dal devastante sisma, e ricambiare con un abbraccio ideale l’aiuto e la solidarietà che le istituzioni, le forze dell’ordine, del volontariato e l’intero Paese hanno teso alla città e al suo comprensorio nel momento più triste della loro recente storia.

La manifestazione rientra nell’ambito del Progetto Restart “L’Aquila Città del Mondo” ed è patrocinata dal Comune dell’Aquila e dal Consiglio regionale d’Abruzzo.

In particolare, domenica 27 ottobre ci sarà una gara competitiva di corsa su strada sulla distanza di 21,097 km e una corsa non competitiva sulla distanza di 5 km. Associate alle due distanze della mezza maratona e della 5 Km, si terranno anche una 4 x 5 km a staffetta non competitiva per squadre di 4 persone (in cui ognuno dei componenti del team percorrerà una frazione del percorso di 5 Km) e una gara di marcia sempre sulla distanza di 5 km.

L’intento del progetto è comunicare, attraverso un momento di socialità sportiva, l’immagine di una città in rinascita, viva e autentica, una città che ha voglia di mostrarsi al mondo e soprattutto a coloro che l’hanno aiutata a riprendersi. Infatti il percorso, compreso quello della staffetta, attraverserà alcuni dei luoghi ricostruiti e restituiti ai cittadini anche grazie all’impegno e la generosità della comunità internazionale.