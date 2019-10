“Misuriamoci in piazza”, iniziativa della Misericordia oggi a Montesilvano

Sabato 12 ottobre avvierà la stessa in piazza Indro Montanelli per la rilevazione dei parametri e per dei consigli di tipo assistenziale, attraverso il mezzo d’emergenza BLS

MONTESILVANO – “Misuriamoci in piazza” è il nome dell’iniziativa della Misericordia di Pescara, che da sabato 12 ottobre avvierà in piazza Indro Montanelli a Montesilvano per la rilevazione dei parametri e per dei consigli di tipo assistenziale, attraverso il mezzo d’emergenza BLS (Basic Life Support). La struttura sarà a disposizione dei cittadini con il personale volontario nel consueto mercato cittadino del sabato.

Un modo per stare vicino alle persone e per svolgere attività di prevenzione. Inoltre, i volontari saranno a disposizione per rispondere alle domande di quanti vorranno saperne di più su come seguire un corretto stile di vita e prevenire diverse malattie.

“Vale la pena di ricordare – ha detto il vice sindaco e assessore alla Sanità Paolo Cilli – che già da alcuni anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto l’attenzione sulla prevenzione. É necessario affrontare una serie di controlli per prevenire malattie cardiovascolari, oggi frequenti anche per un’alimentazione troppo spesso caratterizzata dal consumo eccessivo di proteine, grassi saturi, zuccheri e sale, a cui si aggiuge una crescente sedentarietà e una sempre minore attitudine al movimento e all’attività fisica, sia sul luogo di lavoro sia nel tempo libero”.