La Sposa, il film di Joel Curtz in proiezione all’Hotel Salus Pescara

Sabato 12 ottobre dalle 20.30 appuntamento sala conferenze Hotel Salus, Pescara per la 15esima Giornata del Contemporaneo AMACI

PESCARA – In occasione della 15esima Giornata del Contemporaneo AMACI sabato 12 ottobre dalle 20.30 presso la sala conferenze dell’Hotel Salus a Pescara (Lungomare Matteotti 13/1), CAPPA – Centro di Archiviazione e Promozione della Performing Art ricorda l’artista e performer italiana Pippa Bacca con la proiezione del film di Jöel Curtz La sposa (2012, 41’).

Il film documentario, con le immagini dell’Archivio Pippa Bacca, che si ringrazia per la gentile concessione, ricostruisce la performance Spose in viaggio, nata da un’idea di Pippa e sviluppata in collaborazione con l’artista e performer Silvia Moro nel 2008. Attraverso filmati e fotografie originali, il regista ricostruisce un sensibile racconto corale del percorso umano e artistico di Pippa, pseudonimo di Giuseppina Pasqualino di Marineo (Milano, 1974 – Gebze, 2008).

La nipote di Piero Manzoni, dedita dal 1997 all’arte performativa, aveva pianificato fin dal 2006 quella che sarebbe divenuta la sua ultima performance: un viaggio in autostop, vestita da sposa con l’amica artista, da Milano attraverso undici paesi in guerra (Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Libano, Siria, Egitto, Giordania e Israele, con destinazione finale Gerusalemme). L’autostop, mezzo di trasporto da sempre usato da Pippa, e l’abito bianco (appositamente studiato nel significato e nell’uso), erano i simboli di un’azione basata sul concetto di relazione e scambio, un messaggio di unione, amore e pace condivisi, un farsi spose dell’umanità intera attraverso “una scelta di fiducia negli altri”, scriveva Pippa.

Lungo un itinerario accuratamente pianificato, le due spose incontravano e omaggiavano il Femminile: Pippa offriva alle ostetriche dei vari paesi la lavanda dei piedi, quale atto di gratitudine e riconoscenza e Silvia si faceva ricamare il vestito da sposa, a seconda delle tradizioni. Nel film si può ascoltare anche la poesia scritta appositamente da Alda Merini a Pippa, tragicamente abusata e uccisa in Turchia, dopo poco più di venti giorni di viaggio e l’infausta separazione dall’amica.

La proiezione del film, prodotto da Le Fresnoy e distribuito da Sciara, con la fotografia di Raphaël Daniel e il montaggio di Laureline Delom, è una proposta di Sibilla Panerai grazie all’Archivio Pippa Bacca e all’Hotel Salus di Pescara.

La proiezione verrà ripetuta tre volte nel corso della serata, l’ingresso è gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti: cappa.artecontemporanea@gmail.com; 085 374196.