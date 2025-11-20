L’Aquila, Ediathon per valorizzare il patrimonio culturale su Wikipedia

L’AQUILA – La Regione Abruzzo, la biblioteca “S. Tommasi”, l’Università dell’Aquila e Wikimedia Italia hanno organizzato un Ediathon dedicato al patrimonio culturale della città dell’Aquila. L’evento si svolgerà sabato 22 novembre dalle 9.45 alle 13 presso la sala Ignazio Silone di Palazzo dell’Emiciclo.

L’assessore alla Cultura Roberto Santangelo ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e comunità di contributori, che potranno creare e migliorare le voci di Wikipedia con il supporto scientifico del Dipartimento di Umanistica. L’iniziativa è aperta a tutti: i partecipanti dovranno portare il proprio computer.

Il coordinamento sarà affidato a Marco Chemello di Wikimedia, che ha già predisposto una pagina dedicata su Wikipedia. Il programma prevede ritrovo alle 9.45, sessione di formazione alle 10 e conclusione con pubblicazione delle voci alle 12.30. Per partecipare è richiesta l’iscrizione via email a dpg027@regione.abruzzo.it.