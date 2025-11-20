Aeroporto d’Abruzzo, strategie per il futuro del cargo aereo

PESCARA – All’Aeroporto d’Abruzzo si è svolto nella mattinata un importante incontro dal titolo “Argo Aereo in Decollo – Visioni strategiche per il futuro”, che ha rappresentato un momento di confronto e di pianificazione tra istituzioni, operatori del settore e stakeholder. L’obiettivo principale è stato quello di delineare le prospettive e le strategie per lo sviluppo del trasporto merci per via aerea in Abruzzo, un comparto considerato strategico per la crescita economica e per l’internazionalizzazione delle imprese locali.

Alla tavola rotonda hanno preso parte figure di rilievo del panorama istituzionale e imprenditoriale. Tra i presenti, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro, e l’amministratore delegato di Poste Air Cargo Gennaro Scarfiglieri, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle associazioni di categoria. Hanno partecipato inoltre l’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis e il sottosegretario alla presidenza della Regione con deleghe a Turismo e Programmazione Daniele D’Amario, a conferma della forte attenzione delle istituzioni regionali verso il tema.

Durante i lavori sono state affrontate tematiche chiave legate all’innovazione tecnologica, all’efficienza logistica e alla sostenibilità ambientale del settore cargo aereo. È stato sottolineato come l’Aeroporto d’Abruzzo possa assumere un ruolo strategico quale hub di riferimento per il traffico merci nazionale e internazionale, diventando un punto di snodo fondamentale per la movimentazione di prodotti e per il supporto alle imprese del territorio.

Il presidente Marsilio ha rimarcato che il trasporto merci aereo rappresenta una grande opportunità per l’Abruzzo. L’intenzione è quella di rafforzare il ruolo dell’aeroporto come hub logistico, favorendo la crescita delle imprese locali e l’attrazione di nuovi investimenti. Marsilio ha evidenziato come la collaborazione tra istituzioni, operatori privati e associazioni di categoria sia indispensabile per creare un sistema efficiente, innovativo e sostenibile, capace di rispondere alle sfide del mercato globale e di valorizzare le eccellenze del territorio.