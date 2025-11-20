Abruzzo, nuova stagione di Vita Indipendente per le persone con disabilità

REGIONE – È partita ufficialmente la nuova stagione della misura regionale “Vita Indipendente”, un progetto che consente alle persone con disabilità di ricevere contributi economici per realizzare percorsi di autonomia e inclusione sociale. L’iniziativa, prevista da una legge regionale, è stata presentata dall’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo, che ha sottolineato come per la prima volta il programma sarà finanziato nell’ambito della programmazione FSE Plus e potrà contare su risorse certe e stabili, in grado di rispondere a tutte le richieste.

L’avviso pubblico sarà disponibile da lunedì 24 novembre e si rivolgerà ai 24 Ambiti sociali distrettuali della regione. Una volta ottenute le risorse dalla Regione, gli Ambiti avvieranno la fase operativa che coinvolgerà direttamente le persone con disabilità, chiamate a presentare i propri progetti di Vita Indipendente da finanziare. Per il 2025 sono stati stanziati 8,5 milioni di euro, una cifra ritenuta sufficiente a soddisfare tutte le domande.

Santangelo ha evidenziato come rispetto agli anni passati non ci sarà più la corsa frenetica di fine anno alla ricerca di fondi sul bilancio regionale. La Giunta e l’assessorato hanno infatti programmato risorse e modalità di intervento fino al 2028, con una pianificazione complessiva che supera i 35 milioni di euro. L’assessore ha invitato i potenziali beneficiari a essere fiduciosi e a presentare i propri progetti, seguendo poi le indicazioni degli Ambiti sociali per la corretta rendicontazione delle spese.

Rispetto alle edizioni precedenti, l’avviso non introduce grandi novità. Restano confermati i valori di finanziamento: da un massimo di 12 mila euro a un minimo di 6 mila euro per ciascun progetto. Le spese ammesse riguardano principalmente due tipologie: l’assunzione diretta di un assistente personale e l’acquisto di servizi di assistenza.

Nel 2024 erano state finanziate 655 istanze, per un totale di 5,6 milioni di euro. Con l’aumento delle risorse e la programmazione pluriennale, l’obiettivo è ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari e garantire continuità e stabilità a una misura che rappresenta un pilastro fondamentale delle politiche sociali regionali. L’iniziativa conferma l’impegno della Regione Abruzzo nel promuovere l’autonomia delle persone con disabilità, favorendo percorsi di inclusione e migliorando la qualità della vita attraverso un sostegno concreto e duraturo.