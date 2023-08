L’Aquila, circa 3mila persone a san Bernardino per il musical “Aladdin”

Il pubblico, accorso numeroso, si è ritrovato completamente avvolto dall’ incanto di una delle più belle fiabe di sempre

L’AQUILA – Sensazione di Movimento ha bissato il successo del suo musical “Aladdin”. Dopo il doppio sold-out della prima messa in scena lo scorso Gennaio presso il Teatro Zeta, l’ ASD presieduta da Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, ha portato circa 3000 persone a San Bernardino.

Antonello Dinisi esprime così il suo stupore: “Non ci aspettavamo una partecipazione talmente massiva! La scalinata è stata letteralmente invasa da persone che sono state in fila per ore, così come il resto della piazza. Abbiamo creduto fortemente nel nostro progetto da subito ma l’ interesse e l’entusiasmo che si sono generati nei suoi confronti hanno superato di gran lunga ciò che avremmo potuto immaginare”.

Canto, ballo, agonismo sportivo e recitazione in un’ originale e suggestiva fusione tra oriente e occidente valorizzata da espedienti ancora poco esplorati ed utilizzati come quelli del “teatro immersivo”: la più affascinante location della città non ha fatto infatti solo da cornice alla rappresentazione ma anche da palco; il pubblico si è ritrovato completamente avvolto dall’ incanto di una delle più belle fiabe di sempre.

“L’idea nasce da me, produttrice esecutiva, da Mardin Nazad, regista, scenografa e coreografa di straordinario talento, nonché protagonista dello spettacolo, e Midia Nazad, collaboratrice della nostra scuola da oltre 10 anni>> racconta Roberta Iannarelli, << la ginnastica ritmica e le danze Bollywood, orientali, standard, latine e caraibiche, si sono incastrate perfettamente grazie alla motivazione e alla voglia di mettersi in gioco dei nostri allievi e al grande e appassionato lavoro del nostro staff di insegnanti che ringraziamo di cuore” – continua Mardin Nazad.

“Doverosi e sentiti ringraziamenti li dobbiamo, infine, al Comitato Perdonanza, in particolar modo al Maestro Leonardo De Amicis, al Sindaco e al Vicesindaco per lo spazio concessoci, la fiducia e il sostegno“, conclude Midia Nazad.

E proprio il Vicesindaco Raffaele Daniele, tra i primi a credere in questo innovativo format insieme alla consigliera Silvia D’Angelo e all’assessore Vito Colonna, commenta così: “Una serata magica e un’energia che dal palco ha contagiato la scalinata di San Bernardino, stracolma per l’evento. La festa della Perdonanza è anche questo, e l’associazione Sensazione in movimento ne ha colto in pieno il significato”.