Si concude oggi a Lanciano il Tour dei 4 Parchi d’Abruzzo

Oggi, 5 luglio, termina il Tour dei 4 Parchi d’Abruzzo, patito giovedì scorso: un messaggio di speranza dopo le difficoltà per la pandemia

TERAMO – Su iniziativa della Palestra Life di Teramo sotto l’egida della UISP Comitato Territoriale Teramo APS, in risposta al crescente sviluppo del turismo attivo, sportivo e d’avventura, é partito giovedì 2 luglio 2020 da Teramo per concludersi oggi, domenica 5 luglio, a Lanciano il Tour dei 4 Parchi d’Abruzzo nel rispetto delle attuali normative.

Scopo dell’iniziativa è soprattutto quello di mandare un messaggio di speranza e voglia di normalità dopo le difficoltà causate dalla pandemia. Ripartire dalla bellezza della natura, dalla pratica di attività ecosostenibili come il cicloturismo per poter godere appieno del nostro Abruzzo dei suoi territori incontaminati, i suoi mille sentieri fra gole, torrenti, castelli, eremi, vette, altipiani, boschi e antichi borghi. Un mix emozionante insomma per vacanze fuori dai luoghi comuni.

Quattro le tappe che hanno portato i partecipanti a percorrere e a visitare i luoghi più caratteristici della Regione Verde d’Europa per un totale di circa 400 Km e un dislivello di 7500 metri. Momento particolare la sosta a Rigopiano nel luogo della tragica valanga, in raccoglimento in ricordo delle vittime. I Partecipanti del Tour aderiscono alla speciale maratona #ToTheMoonAndBack indetta da “Special Olimpics”.